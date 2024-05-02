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Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда - 02.05.2024, ПРАЙМ
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Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда
Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда - 02.05.2024, ПРАЙМ
Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда
Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в прошлом году увеличила выручку по МСФО на 6% по сравнению с 2022 годом - до... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T13:28+0300
2024-05-02T13:28+0300
алкоголь
абрау-дюрсо
выручка
мсфо
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в прошлом году увеличила выручку по МСФО на 6% по сравнению с 2022 годом - до рекордных 12,525 миллиарда рублей, сообщает компания. "На основании МСФО выручка ГК "Абрау-Дюрсо" выросла на 6% и составила рекордные для компании 12,525 миллиарда рублей (11,864 миллиарда рублей в 2022 году, по данным МСФО), при этом показатель EBITDA снизился на 19% и составил 2,857 миллиарда рублей (3,546 миллиарда рублей в 2022 году, МСФО), чистая прибыль сократилась на 28% и равна 1,281 миллиарда рублей (1,772 миллиарда рублей в 2022 году, МСФО)", - говорится в сообщении. "Динамика значений EBITDA и чистой прибыли связана с общеэкономическими факторами, которые обусловили рост себестоимости производимой продукции, что повлияло на финансовые показатели, - это увеличение цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы, рост затрат на логистические расходы, увеличение фонда оплаты труда и другие параметры", - уточняет группа. Долгосрочные обязательства группы по итогам года выросли до 10,92 миллиарда рублей с 7,35 миллиарда на конец 2022 года. Краткосрочные обязательства снизились до 3,41 миллиарда рублей с 4,66 миллиарда в конце 2022 года. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду.
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алкоголь, абрау-дюрсо, выручка, мсфо
алкоголь, Абрау-Дюрсо, выручка, МСФО
13:28 02.05.2024
 
Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда

Группа "Абрау-Дюрсо" увеличила выручку в 2023 году по МСФО до рекордных 12,5 млрд руб

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗавод шампанских вин в Абрау-Дюрсо
Завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в прошлом году увеличила выручку по МСФО на 6% по сравнению с 2022 годом - до рекордных 12,525 миллиарда рублей, сообщает компания.
"На основании МСФО выручка ГК "Абрау-Дюрсо" выросла на 6% и составила рекордные для компании 12,525 миллиарда рублей (11,864 миллиарда рублей в 2022 году, по данным МСФО), при этом показатель EBITDA снизился на 19% и составил 2,857 миллиарда рублей (3,546 миллиарда рублей в 2022 году, МСФО), чистая прибыль сократилась на 28% и равна 1,281 миллиарда рублей (1,772 миллиарда рублей в 2022 году, МСФО)", - говорится в сообщении.
"Динамика значений EBITDA и чистой прибыли связана с общеэкономическими факторами, которые обусловили рост себестоимости производимой продукции, что повлияло на финансовые показатели, - это увеличение цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы, рост затрат на логистические расходы, увеличение фонда оплаты труда и другие параметры", - уточняет группа.
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Долгосрочные обязательства группы по итогам года выросли до 10,92 миллиарда рублей с 7,35 миллиарда на конец 2022 года. Краткосрочные обязательства снизились до 3,41 миллиарда рублей с 4,66 миллиарда в конце 2022 года.
Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду.
 
алкогольАбрау-ДюрсовыручкаМСФО
 
 
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