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Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда

Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда - 02.05.2024, ПРАЙМ

Выручка "Абрау-Дюрсо" в 2023 году достигла рекорда

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в прошлом году увеличила выручку по МСФО на 6% по сравнению с 2022 годом - до... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T13:28+0300

2024-05-02T13:28+0300

2024-05-02T13:28+0300

алкоголь

абрау-дюрсо

выручка

мсфо

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в прошлом году увеличила выручку по МСФО на 6% по сравнению с 2022 годом - до рекордных 12,525 миллиарда рублей, сообщает компания. "На основании МСФО выручка ГК "Абрау-Дюрсо" выросла на 6% и составила рекордные для компании 12,525 миллиарда рублей (11,864 миллиарда рублей в 2022 году, по данным МСФО), при этом показатель EBITDA снизился на 19% и составил 2,857 миллиарда рублей (3,546 миллиарда рублей в 2022 году, МСФО), чистая прибыль сократилась на 28% и равна 1,281 миллиарда рублей (1,772 миллиарда рублей в 2022 году, МСФО)", - говорится в сообщении. "Динамика значений EBITDA и чистой прибыли связана с общеэкономическими факторами, которые обусловили рост себестоимости производимой продукции, что повлияло на финансовые показатели, - это увеличение цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы, рост затрат на логистические расходы, увеличение фонда оплаты труда и другие параметры", - уточняет группа. Долгосрочные обязательства группы по итогам года выросли до 10,92 миллиарда рублей с 7,35 миллиарда на конец 2022 года. Краткосрочные обязательства снизились до 3,41 миллиарда рублей с 4,66 миллиарда в конце 2022 года. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду.

https://1prime.ru/20240429/vino-847799761.html

абрау-дюрсо

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алкоголь, абрау-дюрсо, выручка, мсфо