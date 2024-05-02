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В Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров
В Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров - 02.05.2024, ПРАЙМ
В Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров
В мае в Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров, всего же до октября включительно подорожание коснется 7 тысяч категорий продуктов, к таким... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T05:27+0300
2024-05-02T05:27+0300
2024-05-02T05:27+0300
экономика
япония
цены на продовольствие
подорожание
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ТОКИО, 2 мая – ПРАЙМ. В мае в Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров, всего же до октября включительно подорожание коснется 7 тысяч категорий продуктов, к таким выводам пришел исследовательский институт Teikoku Databank в ходе анализа данных 195 компаний, выпускающих продовольствие. "Подсчитано по данным 195 производителей основных видов продовольственных товаров, что повышение цен преимущественно продуктов и напитков для дома коснется 417 видов. Средний рост цен в мае составил 31%, фоном для чего стало крупномасштабное повышение цен на оливное масло и напитки в больших пластиковых бутылках, впервые рост за месяц достиг 30%. До октября 2024 года цены вырастут на 7424 вида продовольствия, средний рост цен составит 18%", - говорится в отчете института. Институт отмечает три основные особенности текущего роста цен на продукты: крупномасштабное подорожание 253 видов напитков и алкоголя и оливкового масла, подорожание сырья и резкое падение курса иены в качестве основных причин роста цен на продовольствие.
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япония, цены на продовольствие, подорожание
Экономика, ЯПОНИЯ, цены на продовольствие, подорожание
В Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров
Teikoku Databank: в Японии подорожали 417 видов продтоваров в среднем на 31%
ТОКИО, 2 мая – ПРАЙМ. В мае в Японии подорожали 417 видов продовольственных товаров, всего же до октября включительно подорожание коснется 7 тысяч категорий продуктов, к таким выводам пришел исследовательский институт Teikoku Databank в ходе анализа данных 195 компаний, выпускающих продовольствие.
"Подсчитано по данным 195 производителей основных видов продовольственных товаров, что повышение цен преимущественно продуктов и напитков для дома коснется 417 видов. Средний рост цен в мае составил 31%, фоном для чего стало крупномасштабное повышение цен на оливное масло и напитки в больших пластиковых бутылках, впервые рост за месяц достиг 30%. До октября 2024 года цены вырастут на 7424 вида продовольствия, средний рост цен составит 18%", - говорится в отчете института.
Институт отмечает три основные особенности текущего роста цен на продукты: крупномасштабное подорожание 253 видов напитков и алкоголя и оливкового масла, подорожание сырья и резкое падение курса иены в качестве основных причин роста цен на продовольствие.
Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены