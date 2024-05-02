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Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху

Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху - 02.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху

Сваренные и окрашенные в преддверии Пасхи яйца можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике — до двух недель, но если они имеют... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T06:33+0300

2024-05-02T06:33+0300

2024-05-02T06:33+0300

пасха

яйца

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МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Сваренные и окрашенные в преддверии Пасхи яйца можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике — до двух недель, но если они имеют повреждения, то срок хранения снижается. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней (в пасхальной корзинке), если температура не выше 20 °C, а в холодильнике 1-2 недели", — пояснили в ведомстве. Отмечается, что для возможности выдерживания указанного срока хранения следует избегать появления трещинок на яйцах в ходе их варки. Для этого не стоит варить яйца в интенсивно кипящей воде, что позволит избежать трещин на скорлупе от постукиваний об кастрюлю. Также отмечается, что сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно хранить в холодильнике не более пяти дней. В Роскачестве также рассказали о тонкостях окрашивания яиц. Так, для покраски луковой шелухой лучше выбрать коричневые яйца. В этом случае после окрашивания скорлупа станет красивого насыщенного темно-бордового цвета. Для разноцветных красителей лучше брать белые яйца, чтобы цвет не смотрелся грязным, пояснили в ведомстве.

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пасха, яйца