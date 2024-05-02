https://1prime.ru/20240502/yaytsa-847834062.html
Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху
Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху - 02.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху
Сваренные и окрашенные в преддверии Пасхи яйца можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике — до двух недель, но если они имеют... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T06:33+0300
2024-05-02T06:33+0300
2024-05-02T06:33+0300
пасха
яйца
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/25/763162569_0:94:2667:1594_1920x0_80_0_0_b323e1c5f4c6afb7b211535b57f981c3.jpg
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Сваренные и окрашенные в преддверии Пасхи яйца можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике — до двух недель, но если они имеют повреждения, то срок хранения снижается. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней (в пасхальной корзинке), если температура не выше 20 °C, а в холодильнике 1-2 недели", — пояснили в ведомстве. Отмечается, что для возможности выдерживания указанного срока хранения следует избегать появления трещинок на яйцах в ходе их варки. Для этого не стоит варить яйца в интенсивно кипящей воде, что позволит избежать трещин на скорлупе от постукиваний об кастрюлю. Также отмечается, что сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно хранить в холодильнике не более пяти дней. В Роскачестве также рассказали о тонкостях окрашивания яиц. Так, для покраски луковой шелухой лучше выбрать коричневые яйца. В этом случае после окрашивания скорлупа станет красивого насыщенного темно-бордового цвета. Для разноцветных красителей лучше брать белые яйца, чтобы цвет не смотрелся грязным, пояснили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240418/fas-847486309.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/25/763162569_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4185f03335c9e4e4895fbd127202e894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, яйца
Россиянам рассказали, как хранить яйца на Пасху
Роскачество: сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до двух недель
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Сваренные и окрашенные в преддверии Пасхи яйца можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике — до двух недель, но если они имеют повреждения, то срок хранения снижается. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Окрашенные пасхальные яйца необходимо хранить как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней (в пасхальной корзинке), если температура не выше 20 °C, а в холодильнике 1-2 недели", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что для возможности выдерживания указанного срока хранения следует избегать появления трещинок на яйцах в ходе их варки. Для этого не стоит варить яйца в интенсивно кипящей воде, что позволит избежать трещин на скорлупе от постукиваний об кастрюлю.
Также отмечается, что сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно хранить в холодильнике не более пяти дней.
В Роскачестве также рассказали о тонкостях окрашивания яиц. Так, для покраски луковой шелухой лучше выбрать коричневые яйца. В этом случае после окрашивания скорлупа станет красивого насыщенного темно-бордового цвета. Для разноцветных красителей лучше брать белые яйца, чтобы цвет не смотрелся грязным, пояснили в ведомстве.
ФАС перед Пасхой напомнила о запрете необоснованного роста цен на яйца