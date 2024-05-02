https://1prime.ru/20240502/zarplata-847858993.html

Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч

Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч - 02.05.2024, ПРАЙМ

Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч

Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 тысяч рублей в 2027 году, следует из сценарных условий... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T11:59+0300

2024-05-02T11:59+0300

2024-05-02T11:59+0300

экономика

уровень зарплат

зарплата

https://cdnn.1prime.ru/img/84280/24/842802450_0:82:2956:1745_1920x0_80_0_0_344b0a5e7889d6ded233350344639df1.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 тысяч рублей в 2027 году, следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, пишут "Ведомости". Согласно базовому варианту прогноза Минэка, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам (+13,6 процента). Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025-му показатель достигнет 90 тысяч (+8,4 процента), а в 2026-му – 97 тысяч (+7 процентов). В конце прогнозного периода, в 2027 году, зарплата достигнет 103 403 рублей (6,6 процента).Средняя заработная плата в 150-200 тысяч рублей - вполне реалистичная цель для России, объяснял ранее в беседе с агентством "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Чтобы поднять заработные платы до желаемого уровня, необходимо перестать обесценивать рубль и сделать ставку на крепкую национальную валюту, продолжать эффективную борьбу с инфляцией и ежегодно повышать минимальный размер оплаты труда, перечисляет экономист.Лобода добавил, что мотивацией для повышения зарплат во многих отраслях служит дефицит кадров. По его словам, в 2023 году реальные зарплаты беспрецедентно выросли за последние десять лет.Суммарная задолженность по зарплате в России за март снизилась на 100,2 миллиона рублей, или на 23,1%, и на 1 апреля 2024 года составила 333,3 миллиона рублей, сообщил 24 апреля Росстат.

https://1prime.ru/20240424/zarplata-847666216.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уровень зарплат, зарплата