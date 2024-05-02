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Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч - 02.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240502/zarplata-847858993.html
Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч
Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч - 02.05.2024, ПРАЙМ
Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч
Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 тысяч рублей в 2027 году, следует из сценарных условий... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T11:59+0300
2024-05-02T11:59+0300
экономика
уровень зарплат
зарплата
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 тысяч рублей в 2027 году, следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, пишут "Ведомости". Согласно базовому варианту прогноза Минэка, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам (+13,6 процента). Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025-му показатель достигнет 90 тысяч (+8,4 процента), а в 2026-му – 97 тысяч (+7 процентов). В конце прогнозного периода, в 2027 году, зарплата достигнет 103 403 рублей (6,6 процента).Средняя заработная плата в 150-200 тысяч рублей - вполне реалистичная цель для России, объяснял ранее в беседе с агентством "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Чтобы поднять заработные платы до желаемого уровня, необходимо перестать обесценивать рубль и сделать ставку на крепкую национальную валюту, продолжать эффективную борьбу с инфляцией и ежегодно повышать минимальный размер оплаты труда, перечисляет экономист.Лобода добавил, что мотивацией для повышения зарплат во многих отраслях служит дефицит кадров. По его словам, в 2023 году реальные зарплаты беспрецедентно выросли за последние десять лет.Суммарная задолженность по зарплате в России за март снизилась на 100,2 миллиона рублей, или на 23,1%, и на 1 апреля 2024 года составила 333,3 миллиона рублей, сообщил 24 апреля Росстат.
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уровень зарплат, зарплата
Экономика, уровень зарплат, зарплата
11:59 02.05.2024
 
Минэк спрогнозировал‚ когда средние зарплаты в России превысят 100 тысяч

Минэк: средние зарплаты россиян превысят 100 тысяч рублей к 2027 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 тысяч рублей в 2027 году, следует из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, пишут "Ведомости".
Согласно базовому варианту прогноза Минэка, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 тысячам (+13,6 процента). Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025-му показатель достигнет 90 тысяч (+8,4 процента), а в 2026-му – 97 тысяч (+7 процентов). В конце прогнозного периода, в 2027 году, зарплата достигнет 103 403 рублей (6,6 процента).
Средняя заработная плата в 150-200 тысяч рублей - вполне реалистичная цель для России, объяснял ранее в беседе с агентством "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Чтобы поднять заработные платы до желаемого уровня, необходимо перестать обесценивать рубль и сделать ставку на крепкую национальную валюту, продолжать эффективную борьбу с инфляцией и ежегодно повышать минимальный размер оплаты труда, перечисляет экономист.
Лобода добавил, что мотивацией для повышения зарплат во многих отраслях служит дефицит кадров. По его словам, в 2023 году реальные зарплаты беспрецедентно выросли за последние десять лет.
Суммарная задолженность по зарплате в России за март снизилась на 100,2 миллиона рублей, или на 23,1%, и на 1 апреля 2024 года составила 333,3 миллиона рублей, сообщил 24 апреля Росстат.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Задолженность по зарплате в России упала за март
24 апреля, 19:12
 
Экономикауровень зарплатзарплата
 
 
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