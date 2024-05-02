Праздничное затишье: участники рынка воздерживаются от торговли
Праздничное затишье: участники рынка воздерживаются от торговли - 02.05.2024, ПРАЙМ
Праздничное затишье: участники рынка воздерживаются от торговли
Участники рынка, похоже, воздерживаются от торговли в период майских праздников, по сравнению с обычными днями объемы торгов существенно сократились. Дневной... | 02.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-02T08:45+0300
2024-05-02T08:45+0300
2024-05-02T09:54+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1714632854
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Участники рынка, похоже, воздерживаются от торговли в период майских праздников, по сравнению с обычными днями объемы торгов существенно сократились. Дневной объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи по итогам сессии в субботу составил 25,46 миллиарда рублей по сравнению с 65,88 миллиарда рублей в среднем в апреле. Индекс Мосбиржи снизился на 0,24% до 3469,83 пункта. Очередная попытка преодолеть сопротивление в области 3485 пунктов потерпела неудачу. Индекс РТС отступил на 0,23% до 1174,68 пункта.Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) раскрыл данные по спросу на золото. Глобальный спрос на золото в I квартале 2024 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 1102 тысячи тонн на фоне сокращения мировых запасов золота в фондах ETF на 113,7 тонны. Отток капитала наблюдался из европейских и североамериканских фондов, но был частично компенсирован притоком капитала в азиатские ETF. Покупки золота центральными банками остались на уровне 2023 года, регуляторы пополнили запасы на 289,7 тонны (+1,22%), спрос на золотые слитки и монеты составил 312,3 тонны (+2,8%). Мировое потребление ювелирных изделий снизилось всего на 2,3%, несмотря на рост цен, тогда как производство украшений выросло на 0,75%. Спрос на золото в сфере технологий вырос на 10% на фоне развития технологий искусственного интеллекта. В конечном счете значительное увеличение покупок золота на внебиржевом рынке (OTC) привело к повышению общего спроса на 3%, до 1238 тысяч тонн. Это самый высокий с 2016 года показатель за I квартал, сообщает WGC. Мы полагаем, что дальнейший приток капитала со стороны покупателей Азии, особенно Китая, в условиях геополитической напряженности поддержит цены на золото.На нефтяном рынке снижение цен ускорилось после публикации недельных данных Управления энергетической информацией США (EIA) по коммерческим запасам, которые неожиданно выросли на 7,27 миллиона баррелей, вопреки прогнозу, предполагавшему снижение на 2,3 миллиона баррелей. В то же время деловая активность в промышленном секторе Китая в апреле достигла максимума с февраля 2023 года. Рост производства может свидетельствовать в пользу устойчивого спроса на "черное золото" со стороны крупнейшего мирового импортера, что сохраняет предпосылки для сохранения цен на нефть на высоком уровне.Мы полагаем, что укороченная неделя пройдет на фоне низких торговых объемов. Сегодня вопрос о дивидендах за 2023 год рассмотрят совет директоров "Ренессанс страхование" и совет директоров "Селигдара".
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Участники рынка, похоже, воздерживаются от торговли в период майских праздников, по сравнению с обычными днями объемы торгов существенно сократились. Дневной объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи по итогам сессии в субботу составил 25,46 миллиарда рублей по сравнению с 65,88 миллиарда рублей в среднем в апреле. Индекс Мосбиржи снизился на 0,24% до 3469,83 пункта. Очередная попытка преодолеть сопротивление в области 3485 пунктов потерпела неудачу. Индекс РТС отступил на 0,23% до 1174,68 пункта.
Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) раскрыл данные по спросу на золото. Глобальный спрос на золото в I квартале 2024 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 1102 тысячи тонн на фоне сокращения мировых запасов золота в фондах ETF на 113,7 тонны. Отток капитала наблюдался из европейских и североамериканских фондов, но был частично компенсирован притоком капитала в азиатские ETF. Покупки золота центральными банками остались на уровне 2023 года, регуляторы пополнили запасы на 289,7 тонны (+1,22%), спрос на золотые слитки и монеты составил 312,3 тонны (+2,8%). Мировое потребление ювелирных изделий снизилось всего на 2,3%, несмотря на рост цен, тогда как производство украшений выросло на 0,75%. Спрос на золото в сфере технологий вырос на 10% на фоне развития технологий искусственного интеллекта. В конечном счете значительное увеличение покупок золота на внебиржевом рынке (OTC) привело к повышению общего спроса на 3%, до 1238 тысяч тонн. Это самый высокий с 2016 года показатель за I квартал, сообщает WGC. Мы полагаем, что дальнейший приток капитала со стороны покупателей Азии, особенно Китая, в условиях геополитической напряженности поддержит цены на золото.
На нефтяном рынке снижение цен ускорилось после публикации недельных данных Управления энергетической информацией США (EIA) по коммерческим запасам, которые неожиданно выросли на 7,27 миллиона баррелей, вопреки прогнозу, предполагавшему снижение на 2,3 миллиона баррелей. В то же время деловая активность в промышленном секторе Китая в апреле достигла максимума с февраля 2023 года. Рост производства может свидетельствовать в пользу устойчивого спроса на "черное золото" со стороны крупнейшего мирового импортера, что сохраняет предпосылки для сохранения цен на нефть на высоком уровне.
Мы полагаем, что укороченная неделя пройдет на фоне низких торговых объемов. Сегодня вопрос о дивидендах за 2023 год рассмотрят совет директоров "Ренессанс страхование" и совет директоров "Селигдара".
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