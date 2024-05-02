https://1prime.ru/20240502/zelenskiy-847837197.html

В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского

В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского - 02.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского

В отношении президента Украины Владимира Зеленского необходимо возбудить уголовное дело. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился глава крымской... | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T09:18+0300

2024-05-02T09:18+0300

2024-05-02T09:18+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. В отношении президента Украины Владимира Зеленского необходимо возбудить уголовное дело. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."В отношении Зеленского необходимо начать уголовное преследование, результатом которого должен быть суд над ним и над его пособниками", - заявил собеседник агентства.Смирнов подчеркнул, что президент Украины несет прямую ответственность за теракты и гибель мирных жителей полуострова.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВС России сбили над полуостровом американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.Крым присоединился к России в 2014 году после референдума, проведенного в результате государственного переворота на Украине. Киев продолжает считать Крым оккупированной территорией, однако Москва утверждает, что воссоединение прошло демократическим путем.

https://1prime.ru/20240501/ukraina-847825386.html

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россия, крым, владимир зеленский, новости