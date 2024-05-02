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СМИ: стоимость "вторички" в Москве в апреле упала впервые с конца 2022 года

СМИ: стоимость "вторички" в Москве в апреле упала впервые с конца 2022 года - 02.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: стоимость "вторички" в Москве в апреле упала впервые с конца 2022 года

Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные IRN.RU. | 02.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-02T17:44+0300

2024-05-02T17:44+0300

2024-05-02T17:44+0300

недвижимость

москва

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные IRN.RU.Эксперты отмечают, что средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в "старой" Москве составила 271 690 рублей. В Новой Москве средняя цена в апреле составила 204 тысяч рублей, в то время как в Подмосковье средняя стоимость "квадрата" достигла февральского уровня в 154 630 рублей."Цены на вторичное жилье в Московском регионе с начала 2024 года топчутся на месте, а спрос продолжает перетекать за МКАД, в основном в Подмосковье, на фоне заградительных ипотечных ставок. Но если зимой стоимость метра показывала символический, но все же плюс благодаря дефициту ликвидного предложения, то с началом весны цены все отчетливее смотрят вниз. В первую очередь это видно по ценовой динамике в основной локации столичного региона — "старой" Москве, которая в апреле ушла в минус впервые почти за полтора года", — уточнил руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.По его мнению, уверенного удешевления жилья ждать не стоит, так как предложения предостаточно. Однако тенденция к снижению стоимости в ближайшие месяцы сохранится, подытожил Репченко.Ранее РЕН ТВ в федеральной компании "Этажи" сообщил, что средний срок продаж жилья на вторичном рынке в России увеличился в полтора раза, до 138 дней.

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москва