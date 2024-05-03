https://1prime.ru/20240503/abrams-847897309.html

ВС России уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО

ВС России уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО - 03.05.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО

Вооруженные силы России уничтожили в зоне спецоперации очередной танк Abrams американского производства, заявило Министерство обороны страны. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T15:52+0300

2024-05-03T15:52+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России уничтожили в зоне спецоперации очередной танк Abrams американского производства, заявило Министерство обороны страны."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов", — следует из сообщения ведомства.Кроме того, украинская армия лишилась 155-мм самоходной артиллерийской установки М109 Paladin производства США, 152-мм самоходной пушки "DANA М2" чешского производства, 152-мм гаубици "МСТА-Б", а также двух 122-мм гаубиц Д-30.Ко всему прочему, российские войска отбили десять контратак со стороны украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, таких как Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово.Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемую гаубицу M777.

https://1prime.ru/20240315/ukraine-846352265.html

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