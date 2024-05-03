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В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ

В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов, пишут СМИ

Вопрос полной конфискации российских замороженных активов больше не рассматривается, так как представители стран "Большой семерки" ищут иные варианты, передает... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:05+0300

2024-05-03T09:05+0300

2024-05-03T10:05+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вопрос полной конфискации российских замороженных активов больше не рассматривается, так как представители стран "Большой семерки" ищут иные варианты, передает издание Financial Times.После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем."Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов",— говорится в публикации.29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.

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россия, g7, замороженные российские активы, новости