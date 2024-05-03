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В Евросоюзе боятся закладывать российские активы, пишут СМИ

В Евросоюзе боятся закладывать российские активы, пишут СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе боятся закладывать российские активы, пишут СМИ

В ЕС боятся, что, если заложат замороженные активы РФ, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом, сообщает газета... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:24+0300

2024-05-03T09:24+0300

2024-05-03T09:46+0300

экономика

ес

замороженные российские активы

мирные переговоры

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. В ЕС боятся, что, если заложат замороженные активы РФ, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом, сообщает газета Financial Times. Ранее СМИ писали, что страны G7 рассматривают возможность перевести проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине. Однако, пишет газета, в случае скорого окончания конфликта приобретенные странами Запада в ходе помощи Киеву долги должны быть обеспечены государственными гарантиями или самими российскими активами. Подобное развитие событий будет "сложным и дорогостоящим", отметил один чиновник из ЕС. "Если когда-нибудь будут проведены мирные переговоры..., может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого (вернуть активы - ред.), если вы уже заложили эти активы", - отметило неназванное должностное лицо из ФРГ. Издание также сообщило, что некоторые страны надеются, что новый американский пакет помощи Украине, так как он может снять давление, связанное с действиями в отношении замороженных на Западе российских активов."Некоторые страны надеются, что недавно одобренный пакет помощи США облегчит давление, связанное с необходимостью влезть в российские активы теперь, когда Киев находится на более стабильной финансовой основе", - приводит издание слова чиновников.Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия активов будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах, конфискация российских активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Там добавили также, что иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги: надежность исчезает за одну ночь из-за одного глупого решения, а восстанавливается после десятилетиями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, замороженные российские активы, мирные переговоры