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Евросоюз призвали не изымать российские активы, пишет СМИ
Евросоюз призвали не изымать российские активы, пишет СМИ - 03.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз призвали не изымать российские активы, пишет СМИ
Индонезия и Саудовская Аравия призывают страны Евросоюза отказаться от конфискации российских активов из-за опасений за безопасность своих собственных резервов... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:31+0300
2024-05-03T11:31+0300
2024-05-03T11:39+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Индонезия и Саудовская Аравия призывают страны Евросоюза отказаться от конфискации российских активов из-за опасений за безопасность своих собственных резервов на Западе, пишет Financial Times."Страны, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют столицы ЕС, чтобы не конфисковывали активы (РФ - ред.), опасаясь за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе", — следует из текста публикации.Отмечается, что на встрече министров финансов G20 в Бразилии делегаты выразили "глубокую тревогу" по поводу возможной конфискации или использования замороженных российских активов на Западе.
https://1prime.ru/20240503/aktivy-847882727.html
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россия, замороженные российские активы, индонезия, эр-рияд, новости
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, ИНДОНЕЗИЯ, Эр-Рияд, Новости
Евросоюз призвали не изымать российские активы, пишет СМИ
FT: Индонезия и Саудовская Аравия призвали Евросоюз не изымать российские активы