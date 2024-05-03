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Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны

Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны - 03.05.2024, ПРАЙМ

Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами вблизи Аляски. При этом на некоторых этапах маршрута в воздух поднимались истребители | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T11:41+0300

2024-05-03T11:41+0300

2024-05-03T11:59+0300

вооружения

аляска

вкс россии

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами вблизи Аляски. При этом на некоторых этапах маршрута в воздух поднимались истребители иностранных ВВС. Об этом сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - сообщили в ведомстве.В министерстве добавили, что полет продолжался более 11 часов.Согласно сообщению, сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолеты Су-30см ВКС России. Cтратегический ракетоносец Ту-95МС создавался в качестве носителя стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности. Является модифицированной версией самолета Ту-95. Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет – ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.

https://1prime.ru/20240430/pentagon-847819492.html

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аляска, вкс россии