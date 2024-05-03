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Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны
Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны - 03.05.2024, ПРАЙМ
Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами вблизи Аляски. При этом на некоторых этапах маршрута в воздух поднимались истребители | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:41+0300
2024-05-03T11:41+0300
2024-05-03T11:59+0300
вооружения
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами вблизи Аляски. При этом на некоторых этапах маршрута в воздух поднимались истребители иностранных ВВС. Об этом сообщили в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - сообщили в ведомстве.В министерстве добавили, что полет продолжался более 11 часов.Согласно сообщению, сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолеты Су-30см ВКС России. Cтратегический ракетоносец Ту-95МС создавался в качестве носителя стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности. Является модифицированной версией самолета Ту-95. Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет – ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.
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аляска, вкс россии
Вооружения, Аляска, ВКС России
Ракетоносцы Ту-95мс пролетели вблизи Аляски, сообщило Минобороны
Минобороны: два ракетоносца Ту-95мс пролетели над нейтральными водами у Аляски
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет над нейтральными водами вблизи Аляски. При этом на некоторых этапах маршрута в воздух поднимались истребители иностранных ВВС. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что полет продолжался более 11 часов.
Согласно сообщению, сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолеты Су-30см ВКС России.
Cтратегический ракетоносец Ту-95МС создавался в качестве носителя стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности. Является модифицированной версией самолета Ту-95. Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет – ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.
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