https://1prime.ru/20240503/analitika-847880960.html

В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике

В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике - 03.05.2024, ПРАЙМ

В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике

Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) была всегда, но в настоящее ее уровень уже зашкаливает. Об этом рассказал в интервью РИА Новости... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:19+0300

2024-05-03T08:19+0300

2024-05-03T08:19+0300

экономика

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) была всегда, но в настоящее ее уровень уже зашкаливает. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", — заявил он. По словам Можина, наблюдается очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. При этом позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед и "в документах фонда таких примеров масса", добавил он. В качестве примера исполнительный директор привел проблемы высокого госдолга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но факты замалчиваются в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать — ответа нет. Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240503/mvf-847880572.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф