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В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике
В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике - 03.05.2024, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике
Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) была всегда, но в настоящее ее уровень уже зашкаливает. Об этом рассказал в интервью РИА Новости... | 03.05.2024, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) была всегда, но в настоящее ее уровень уже зашкаливает. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", — заявил он. По словам Можина, наблюдается очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. При этом позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед и "в документах фонда таких примеров масса", добавил он. В качестве примера исполнительный директор привел проблемы высокого госдолга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но факты замалчиваются в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать — ответа нет. Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru.
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В МВФ рассказали о зашкаливающем уровне предвзятости в аналитике
Можин: предвзятость в аналитике МВФ существовала всегда, но сейчас зашкаливает
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) была всегда, но в настоящее ее уровень уже зашкаливает. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Предвзятость в аналитике фонда существовала всегда, но та степень, которой она достигла сейчас, уже зашкаливает", — заявил он.
По словам Можина, наблюдается очень много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других. При этом позитивные события для кого-то замалчиваются, а для кого-то выставляются вперед и "в документах фонда таких примеров масса", добавил он.
В качестве примера исполнительный директор привел проблемы высокого госдолга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, но факты замалчиваются в отношении государств с высоким доходом, где эти долги зашкаливают, а что с ними делать — ответа нет.
Полный текст интервью читайте в 09:00 мск на сайте ria.ru
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