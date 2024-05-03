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Санкции - не помеха. Инвесторы зафиксировали прибыль

Санкции - не помеха. Инвесторы зафиксировали прибыль - 03.05.2024, ПРАЙМ

Санкции - не помеха. Инвесторы зафиксировали прибыль

Инвесторы фиксируют прибыль. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,78% до 3442,83 п., индекс РТС подрос на 0,28% до 1177,96 п. на фоне укрепления рубля. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:55+0300

2024-05-03T08:55+0300

2024-05-03T08:55+0300

мнения аналитиков

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Инвесторы фиксируют прибыль. Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,78% до 3442,83 п., индекс РТС подрос на 0,28% до 1177,96 п. на фоне укрепления рубля.Поддержку национальной валюте могло оказать завершение налогового периода. Помимо этого, инвесторов могли воодушевить новости, что Россия и Иран работают над новыми методами проведения расчетов в том числе с использованием цифровых валюты центральных банков (CBDC) и цифровых финансовых активов (ЦФА). Это сможет упростить торговлю с Ираном и в перспективе с другими странами, что смягчит последствия санкций, уменьшит временной лаг в проведении трансграничных платежей и снизит риски нестабильности курса рубля.В аутсайдерах оказались представители строительной отрасли и акции ЛСР, в частности, которые резко снизились в цене на фоне дивидендной отсечки. Неутешительная статистика по объемам первичного ипотечного кредитования не добавила оптимизма. По оценкам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в марте банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 500 млрд руб., что на 39% и 36% ниже сопоставимых показателей 2023 года.Санкции – не помеха, а лишь повод для роста. Гендиректор "АЛРОСА" заявил, что после достижения рекорда по горной массе в прошлом году, компания не намерена останавливаться и планирует нарастить производство в 2024 году.Группа Астра также не видит препятствий со стороны санкций для дальнейшего роста бизнеса. Компания оперирует на российском рынке, и разработки предназначены для внутреннего потребителя.Совет директоров ЭсЭфАй рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 20,6 рубля на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности 1,3% по текущим котировкам.Совет директоров "Ренессанс Страхование" утвердил заключительные дивиденды за 2023 год на уровне 2,3 руб. на одну акцию (текущая дивидендная доходность 2,1%).Между тем дивиденды Газпрома остаются под вопросом. Дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли, которая составила порядка 725 млрд руб. в 2023 году, что соответствует дивидендам в размере 15,3 руб. на одну акцию. Тем не менее предусматривается также возможность сокращения коэффициента выплат при условии превышения соотношения чистый долг/EBITDA выше 2,5х, а по итогам 2023 года этот показатель кредитной нагрузки составил 2,9х. Соответственно, есть основания предполагать, что размер выплат может быть снижен, учитывая необходимость Газпрома в перестройке логистики, что требует масштабных капитальных расходов. В то же время в пользу выплаты дивидендов говорит принадлежащая государству высокая доля в капитале компании. Власти могут быть заинтересованы в дивидендах на фоне высоких бюджетных расходов в 2024 году.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи