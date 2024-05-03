Нефть начала падать - за ней упал и рынок - 03.05.2024, ПРАЙМ
Нефть начала падать - за ней упал и рынок
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Китае, ведущие площадки... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:49+0300
2024-05-03T09:49+0300
2024-05-03T09:49+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Китае, ведущие площадки теряют до 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого роста днем ранее, сегодня утром прибавляют в пределах 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению, подтягиваясь на 0,2% и торгуясь в районе 83,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе торгов, сегодня выделяем публикацию блока статистики по рынку труда США, включающего данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии ФРС США решения по ставке, в результате публикуемые цифры могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно траектории ставки в Штатах, что, в свою очередь, скажется на их отношении к рисковым активам.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив сессию в районе 3 443 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях. Несмотря на умеренно-позитивный внешний фон, участники торгов будут отыгрывать ухудшение ситуации в ценах на нефть, наблюдаемое в последнее время, что окажет давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное снижение и в ходе сессии отступить в район 3 420 – 3 430 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.15 мск доллар отступает на 0,1%, уйдя ниже 92 рублей, евро и юань подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 98,8 и 12,71 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на коррекционное снижение рынка энергоносителей, которое привело к отступлению нефти марки Brent в диапазон 80 – 85 долларов за баррель, ожидаем стабильной ситуации на валютном рынке. Поддержку рублю будет оказывать продление обязательной продажи валютной выручки, что является стабилизирующим фактором для национальной валюты. При этом пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей, а сам этот коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца мая.
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии и Китае, ведущие площадки теряют до 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого роста днем ранее, сегодня утром прибавляют в пределах 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению, подтягиваясь на 0,2% и торгуясь в районе 83,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе торгов, сегодня выделяем публикацию блока статистики по рынку труда США, включающего данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии ФРС США решения по ставке, в результате публикуемые цифры могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно траектории ставки в Штатах, что, в свою очередь, скажется на их отношении к рисковым активам.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, закончив сессию в районе 3 443 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях. Несмотря на умеренно-позитивный внешний фон, участники торгов будут отыгрывать ухудшение ситуации в ценах на нефть, наблюдаемое в последнее время, что окажет давление на наши бумаги. В результате, индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное снижение и в ходе сессии отступить в район 3 420 – 3 430 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.15 мск доллар отступает на 0,1%, уйдя ниже 92 рублей, евро и юань подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 98,8 и 12,71 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на коррекционное снижение рынка энергоносителей, которое привело к отступлению нефти марки Brent в диапазон 80 – 85 долларов за баррель, ожидаем стабильной ситуации на валютном рынке. Поддержку рублю будет оказывать продление обязательной продажи валютной выручки, что является стабилизирующим фактором для национальной валюты. При этом пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей, а сам этот коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца мая.
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