Золото не подскочит: покупатели осторожничают - 03.05.2024, ПРАЙМ
Золото не подскочит: покупатели осторожничают
Сейчас возможности легально экспортировать золото у российских производителей очень ограничены из-за санкций. Отмена пошлины может увеличить вывоз золота за... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:32+0300
2024-05-03T14:32+0300
2024-05-03T14:36+0300
мнения аналитиков
пошлины
золото
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Сейчас возможности легально экспортировать золото у российских производителей очень ограничены из-за санкций. Отмена пошлины может увеличить вывоз золота за рубеж, но количество покупателей на российское золото сейчас ограничено. Поэтому маловероятно, что после отмены курсовой пошлины российские золотодобытчики ринутся экспортировать золото, а на внутреннем рынке возникнет дефицит драгметалла, что приведет к росту цен. Скорее наоборот- внутренний рынок компенсирует российским золотодобытчикам ограниченные возможности для экспорта. В этом году, скорее, на внутреннем рынке ситуацию будет определять в большей степени покупатели, чем продавцы. Поэтому рост цен будет, скорее всего, не выше темпов роста цены золота на мировом рынке, а может быть, и ниже. На наш взгляд, на курс рубля отмена пошлины на золото никак не повлияет. Мировая цена золота в мае может колебаться в рамках $2290-2350 за тройскую унцию. Среднесрочный тренд мировой цены на золото по-прежнему направлен вверх из-за очень высокого спроса центральных банков и оживления мировой экономики. Доллар в мае может колебаться в рамках 89-95 руб.
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Сейчас возможности легально экспортировать золото у российских производителей очень ограничены из-за санкций. Отмена пошлины может увеличить вывоз золота за рубеж, но количество покупателей на российское золото сейчас ограничено. Поэтому маловероятно, что после отмены курсовой пошлины российские золотодобытчики ринутся экспортировать золото, а на внутреннем рынке возникнет дефицит драгметалла, что приведет к росту цен. Скорее наоборот- внутренний рынок компенсирует российским золотодобытчикам ограниченные возможности для экспорта. В этом году, скорее, на внутреннем рынке ситуацию будет определять в большей степени покупатели, чем продавцы. Поэтому рост цен будет, скорее всего, не выше темпов роста цены золота на мировом рынке, а может быть, и ниже. На наш взгляд, на курс рубля отмена пошлины на золото никак не повлияет.
Мировая цена золота в мае может колебаться в рамках $2290-2350 за тройскую унцию. Среднесрочный тренд мировой цены на золото по-прежнему направлен вверх из-за очень высокого спроса центральных банков и оживления мировой экономики. Доллар в мае может колебаться в рамках 89-95 руб.
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