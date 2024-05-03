Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото не подскочит: покупатели осторожничают - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240503/analitika-847894593.html
Золото не подскочит: покупатели осторожничают
Золото не подскочит: покупатели осторожничают - 03.05.2024, ПРАЙМ
Золото не подскочит: покупатели осторожничают
Сейчас возможности легально экспортировать золото у российских производителей очень ограничены из-за санкций. Отмена пошлины может увеличить вывоз золота за... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:32+0300
2024-05-03T14:36+0300
мнения аналитиков
пошлины
золото
?1714736197
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Сейчас возможности легально экспортировать золото у российских производителей очень ограничены из-за санкций. Отмена пошлины может увеличить вывоз золота за рубеж, но количество покупателей на российское золото сейчас ограничено. Поэтому маловероятно, что после отмены курсовой пошлины российские золотодобытчики ринутся экспортировать золото, а на внутреннем рынке возникнет дефицит драгметалла, что приведет к росту цен. Скорее наоборот- внутренний рынок компенсирует российским золотодобытчикам ограниченные возможности для экспорта. В этом году, скорее, на внутреннем рынке ситуацию будет определять в большей степени покупатели, чем продавцы. Поэтому рост цен будет, скорее всего, не выше темпов роста цены золота на мировом рынке, а может быть, и ниже. На наш взгляд, на курс рубля отмена пошлины на золото никак не повлияет. Мировая цена золота в мае может колебаться в рамках $2290-2350 за тройскую унцию. Среднесрочный тренд мировой цены на золото по-прежнему направлен вверх из-за очень высокого спроса центральных банков и оживления мировой экономики. Доллар в мае может колебаться в рамках 89-95 руб.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, пошлины, золото
Мнения аналитиков, пошлины, золото
14:32 03.05.2024 (обновлено: 14:36 03.05.2024)
 

Золото не подскочит: покупатели осторожничают

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Сейчас возможности легально экспортировать золото у российских производителей очень ограничены из-за санкций. Отмена пошлины может увеличить вывоз золота за рубеж, но количество покупателей на российское золото сейчас ограничено. Поэтому маловероятно, что после отмены курсовой пошлины российские золотодобытчики ринутся экспортировать золото, а на внутреннем рынке возникнет дефицит драгметалла, что приведет к росту цен. Скорее наоборот- внутренний рынок компенсирует российским золотодобытчикам ограниченные возможности для экспорта. В этом году, скорее, на внутреннем рынке ситуацию будет определять в большей степени покупатели, чем продавцы. Поэтому рост цен будет, скорее всего, не выше темпов роста цены золота на мировом рынке, а может быть, и ниже. На наш взгляд, на курс рубля отмена пошлины на золото никак не повлияет.
Мировая цена золота в мае может колебаться в рамках $2290-2350 за тройскую унцию. Среднесрочный тренд мировой цены на золото по-прежнему направлен вверх из-за очень высокого спроса центральных банков и оживления мировой экономики. Доллар в мае может колебаться в рамках 89-95 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковпошлинызолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала