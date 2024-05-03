https://1prime.ru/20240503/apple-847880438.html
Акции Apple подорожали на постторгах почти на шесть процентов
Акции Apple подорожали на постторгах почти на шесть процентов - 03.05.2024, ПРАЙМ
Акции Apple подорожали на постторгах почти на шесть процентов
Стоимость акций корпорации Apple поднимается на 5,9% на постторгах после выхода финотчетности за второй квартал 2023-2024 финансового года на фоне показателей,... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T08:06+0300
2024-05-03T08:06+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций корпорации Apple поднимается на 5,9% на постторгах после выхода финотчетности за второй квартал 2023-2024 финансового года на фоне показателей, превысивших прогноз, рекордного выкупа акций и увеличения дивидендов, свидетельствуют данные торгов. После завершения основных торгов четверга в США акции дорожают на 5,94%, до 183,46 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов четверга бумаги компании подорожали на 2,29%, до 173,18 доллара за акцию. Во втором квартале финансового года (завершился 30 марта) разводненная прибыль на акцию выросла до 1,53 доллара с 1,52 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,5 доллара. Выручка снизилась на 4,3% год к году, до 90,753 миллиарда долларов, что оказалось также выше ожиданий в 90,32 миллиарда долларов. Чистая прибыль сократилась на 2,2% год к году, до 23,636 миллиарда долларов. Выручка от продаж iPhone во втором квартале снизилась на 10,5% в годовом выражении и составила 45,963 миллиарда долларов, Mac - выросла на 3,9%, до 7,451 миллиарда долларов, iPad - снизились на 16,7%, до 5,559 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали сокращение на 9,6%, до 7,913 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 14,2%, до 23,867 миллиарда долларов. Компания также объявила об одобрении советом директоров дополнительной программы обратного выкупа акций на сумму до 110 миллиардов долларов. По данным агентства Блумберг, такой план является крупнейшим buy back в истории США. Также совет директоров объявил о выплате дивидендов в 0,25 доллара на акцию, или о повышении их на 4%. За полугодие разводненная прибыль на акцию выросла до 3,71 доллара с 3,41 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 0,8% в годовом выражении, до 210,328 миллиарда долларов, чистая прибыль - выросла на 6,3% год к году, до 57,552 миллиарда долларов.
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apple, акции
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стоимость акций корпорации Apple поднимается на 5,9% на постторгах после выхода финотчетности за второй квартал 2023-2024 финансового года на фоне показателей, превысивших прогноз, рекордного выкупа акций и увеличения дивидендов, свидетельствуют данные торгов.
После завершения основных торгов четверга в США акции дорожают на 5,94%, до 183,46 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов четверга бумаги компании подорожали на 2,29%, до 173,18 доллара за акцию.
Во втором квартале финансового года (завершился 30 марта) разводненная прибыль на акцию выросла до 1,53 доллара с 1,52 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,5 доллара. Выручка снизилась на 4,3% год к году, до 90,753 миллиарда долларов, что оказалось также выше ожиданий в 90,32 миллиарда долларов. Чистая прибыль сократилась на 2,2% год к году, до 23,636 миллиарда долларов.
Выручка от продаж iPhone во втором квартале снизилась на 10,5% в годовом выражении и составила 45,963 миллиарда долларов, Mac - выросла на 3,9%, до 7,451 миллиарда долларов, iPad - снизились на 16,7%, до 5,559 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали сокращение на 9,6%, до 7,913 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 14,2%, до 23,867 миллиарда долларов.
Компания также объявила об одобрении советом директоров дополнительной программы обратного выкупа акций на сумму до 110 миллиардов долларов. По данным агентства Блумберг, такой план является крупнейшим buy back в истории США. Также совет директоров объявил о выплате дивидендов в 0,25 доллара на акцию, или о повышении их на 4%.
За полугодие разводненная прибыль на акцию выросла до 3,71 доллара с 3,41 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 0,8% в годовом выражении, до 210,328 миллиарда долларов, чистая прибыль - выросла на 6,3% год к году, до 57,552 миллиарда долларов.
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