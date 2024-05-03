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Арбитражный суд Москвы арестовал активы Commerzbank и J.P.Morgan
Арбитражный суд Москвы арестовал активы Commerzbank и J.P.Morgan - 03.05.2024, ПРАЙМ
Арбитражный суд Москвы арестовал активы Commerzbank и J.P.Morgan
Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE, а также их российских "дочек" ООО "Коммерческий | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:00+0300
2024-05-03T09:00+0300
2024-05-03T09:33+0300
экономика
банки
транскапиталбанк
суд
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE, а также их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Об этом говорится в опубликованном определении суда.Речь идет о сумме около 12,4 миллиона евро (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Соответствующий иск подал Транскапиталбанк 5 марта 2-24 года.Арест наложили на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных (кроме счета типа "С", счета типа "И"), которые были открыты на имя каждого из четырех ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и на недвижимое имущество ответчиков. Суд также наложил арест на 100 процентов акций АО "Коммерцбанк Евразия", которые принадлежат Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (то есть продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом), а также запрета регистратору совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение.
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банки, транскапиталбанк, суд, арест активов
Экономика, Банки, Транскапиталбанк, суд, арест активов
Арбитражный суд Москвы арестовал активы Commerzbank и J.P.Morgan
Суд по заявлению Транскапиталбанка арестовал активы Commerzbank и J.P.Morgan
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE, а также их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Об этом говорится в опубликованном определении суда.
Речь идет о сумме около 12,4 миллиона евро (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу).
Соответствующий иск подал Транскапиталбанк 5 марта 2-24 года.
Арест наложили на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных (кроме счета типа "С", счета типа "И"), которые были открыты на имя каждого из четырех ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и на недвижимое имущество ответчиков.
Суд также наложил арест на 100 процентов акций АО "Коммерцбанк Евразия", которые принадлежат Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (то есть продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом), а также запрета регистратору совершать любые регистрационные действия, в том числе направленные на отчуждение.
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