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Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве
Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве - 03.05.2024, ПРАЙМ
Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения в "масштабном мошенничестве" компании, которую СМИ называют аудитором медиа-группы... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:26+0300
2024-05-03T17:26+0300
2024-05-03T17:26+0300
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ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения в "масштабном мошенничестве" компании, которую СМИ называют аудитором медиа-группы экс-президента США Дональда Трампа. В рамках урегулирования юридических претензий компания BF Borgers CPA PC и ее владелец Бенджамин Борджерс согласилась выплатить 12 миллионов долларов и бессрочно приостановить бухгалтерское взаимодействие с SEC. В пресс-релизе регулятора говорится, что компания в полутора тысячах случаев "намеренно и систематически" нарушала стандарты аудита SEC, но создавала у клиентов ложное впечатление их соблюдения, в том числе путем "фабрикации аудиторской документации". СМИ пишут, что среди клиентов BF Borgers числится Trump Media and Technology Group – оператор социальной сети Truth Social.
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Экономика, США, Дональд Трамп, мошенничество, Новости
Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве
Регулятор: аудитор медиа-активов Трампа обвинен в мошенничестве, готов выплатить $12 млн
ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения в "масштабном мошенничестве" компании, которую СМИ называют аудитором медиа-группы экс-президента США Дональда Трампа.
В рамках урегулирования юридических претензий компания BF Borgers CPA PC и ее владелец Бенджамин Борджерс согласилась выплатить 12 миллионов долларов и бессрочно приостановить бухгалтерское взаимодействие с SEC.
В пресс-релизе регулятора говорится, что компания в полутора тысячах случаев "намеренно и систематически" нарушала стандарты аудита SEC, но создавала у клиентов ложное впечатление их соблюдения, в том числе путем "фабрикации аудиторской документации".
СМИ пишут, что среди клиентов BF Borgers числится Trump Media and Technology Group – оператор социальной сети Truth Social.
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