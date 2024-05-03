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Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве

Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве - 03.05.2024, ПРАЙМ

Аудитора медиа-активов Трампа обвинили в мошенничестве

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения в "масштабном мошенничестве" компании, которую СМИ называют аудитором медиа-группы... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T17:26+0300

2024-05-03T17:26+0300

2024-05-03T17:26+0300

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ВАШИНГТОН, 3 мая – ПРАЙМ. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения в "масштабном мошенничестве" компании, которую СМИ называют аудитором медиа-группы экс-президента США Дональда Трампа. В рамках урегулирования юридических претензий компания BF Borgers CPA PC и ее владелец Бенджамин Борджерс согласилась выплатить 12 миллионов долларов и бессрочно приостановить бухгалтерское взаимодействие с SEC. В пресс-релизе регулятора говорится, что компания в полутора тысячах случаев "намеренно и систематически" нарушала стандарты аудита SEC, но создавала у клиентов ложное впечатление их соблюдения, в том числе путем "фабрикации аудиторской документации". СМИ пишут, что среди клиентов BF Borgers числится Trump Media and Technology Group – оператор социальной сети Truth Social.

https://1prime.ru/20240501/dollar-847775473.html

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сша, дональд трамп, мошенничество, новости