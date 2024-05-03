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Эксперт рассказал о ценах на бензин летом 2024 года

Эксперт рассказал о ценах на бензин летом 2024 года - 03.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о ценах на бензин летом 2024 года

Прирост розничных цен на бензин в ближайшие месяцы сравняется с темпами инфляции, однако рост цен на дизтопливо будет немного опережать ее, такой прогноз дал... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:30+0300

2024-05-03T14:30+0300

2024-05-03T14:30+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Прирост розничных цен на бензин в ближайшие месяцы сравняется с темпами инфляции, однако рост цен на дизтопливо будет немного опережать ее, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин."Прирост розничных цен на топливо пока что опережает темпы инфляции. В марте 2024 года цены на автомобильный бензин выросли на 8% в сравнении с мартом 2023 года, а цена на дизель - на 10,6%, тогда как 12-месячная инфляция составила 7,7%. В ближайшие месяцы прирост цен на бензин сравняется с темпами инфляции, тогда как прирост цен на дизель будет их немного опережать", - сказал собеседник агентства.Говоря о биржевых ценах, Терешкин прогнозирует, что летом стоимость бензина может вырасти до более чем 55 000 рублей за тонну, тогда как цены на дизтопливо будут по-прежнему балансировать вблизи отметки в 60 000 рублей за тонну. "Правда, при условии, что будут сохраняться текущие правила выплат по демпферу", - добавляет эксперт.Для сравнения, цена на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) днем в пятницу составляла 46 748 рублей за тонну и 53 004 рубля соответственно, а цена на летнее дизельное топливо - 60 857 рублей за тонну.СМОЖЕТ ЛИ ПРОИЗВОДСТВО ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕТНИЙ СПРОС?Российский топливный рынок в прошлом году испытывал ряд трудностей: оптовые цены на топливо несколько месяцев держались на рекордных уровнях, розничные цены тоже ускорили темпы роста. Летом южные регионы пожаловались еще и на перебои с его поставками. В результате правительство осенью вводило временный запрет на экспорт нефтепродуктов, при этом эмбарго на вывоз бензина действует до сих пор. Кроме того, уже в этом году на ряде нефтеперерабатывающих заводов произошли инциденты, из-за чего НПЗ были вынуждены уйти на внеплановые ремонты, а производство нефтепродуктов сократилось.При этом эксперт считает, что дефицита дизельного топлива в ближайшие месяцы не ожидается, риски нехватки больше характерны для рынка бензина.По данным Росстата, которые приводит Терешкин, в этом году пик производства пришелся на последнюю полную неделю февраля, когда среднесуточный выпуск бензина достиг 129 тысяч тонн в сутки, а дизтоплива - 249 тысяч тонн в сутки. В сравнении с этими показателями производство бензина к третьей неделе апреля (с 15 по 21 апреля) сократилось на 14% (до 112 тысяч тонн в сутки), а дизельного топлива - на 8% (до 229 тысяч тонн в сутки). При этом в "докризисном" 2021 году среднесуточные поставки российских производителей бензина на внутренний рынок составляли 100 тысяч тонн в сутки, а дизеля - 108 тысяч тонн.Таким образом, по мнению собеседника агентства, сельхозпроизводителям не грозит физический дефицит дизтоплива. На объемы поставок конечным потребителям могут повлиять "заторы" на железнодорожной сети, которые связаны как с дефицитом пропускной способности сети РЖД, так и с дефицитом локомотивной тяги, заключил он.

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россия, бензин, топливо, новости