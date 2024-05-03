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Turkish Airlines не знает сроки возвращения в продажу билетов в Мексику

Turkish Airlines не знает сроки возвращения в продажу билетов в Мексику - 03.05.2024, ПРАЙМ

Turkish Airlines не знает сроки возвращения в продажу билетов в Мексику

В Turkish Airlines не знают, когда компания возобновит продажи билетов в Мексику из России единым бронированием, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:16+0300

2024-05-03T14:16+0300

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СТАМБУЛ, 3 мая - ПРАЙМ. В Turkish Airlines не знают, когда компания возобновит продажи билетов в Мексику из России единым бронированием, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании. Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России в конце апреля. На данный момент при попытке приобрести билеты онлайн через сайт или приложение из Москвы в Мехико выводится сообщение об отсутствии билетов, или же демонстрируются варианты на разные даты, но при нажатии кнопки перехода к бронированию не осуществляется. Билеты не удается забронировать на все имеющиеся на данный момент даты вплоть до апреля 2025 года включительно. "У нас нет информации о том, когда возобновятся продажи билетов из Москвы в Мехико и обратно. Вы можете приобрести билеты отдельными бронированиями: Москва - Стамбул, Стамбул - Мехико", - сообщил источник. В случае с авиабилетами в Буэнос-Айрес и другие города Латинской Америки подобных проблем не возникает. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. По словам пресс-атташе посольства РФ в Мексике, мексиканская сторона готова разбираться в каждом отдельном случае недопуска в страну по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, включая фото и видеозаписи. При этом гражданам РФ, которые столкнулись с подобной политикой Turkish Airlines, в первую очередь рекомендуется решать вопрос напрямую с авиаперевозчиком. В Ассоциации туроператоров России АТОР ранее сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России, а также предложила турагентам аннулировать проданные билеты на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года или изменить маршрут поездки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.

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