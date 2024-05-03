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"Аэрофлот" начал продажи субсидируемых билетов для Калининградской области

"Аэрофлот" начал продажи субсидируемых билетов для Калининградской области - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" начал продажи субсидируемых билетов для Калининградской области

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области, сообщает пресс-служба перевозчика. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:38+0300

2024-05-03T14:38+0300

2024-05-03T14:39+0300

экономика

транспорт

калининград

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области... Всего с начала года в рамках финансирования авиаперевозок в/из Калининграда предусмотрено 70 тысяч билетов на рейсах Аэрофлота и авиакомпании "Россия". По состоянию на 3 мая оформлено уже 54 тысячи билетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество доступных мест на каждом рейсе в рамках программы субсидируемых перевозок ограничено. По итогам первого квартала 2024 года между Москвой и Калининградом было перевезено почти 214 тысяч пассажиров, а по итогам прошлого года только на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено более 1 миллиона пассажиров. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

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транспорт, калининград