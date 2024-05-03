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Санкции против России помешали производству Boeing

Санкции против России помешали производству Boeing - 03.05.2024, ПРАЙМ

Санкции против России помешали производству Boeing

Антироссийские ограничительные меры повлекли за собой проблемы в производстве у американской аэрокосмической компании Boeing, сообщает газета Wall Street... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T21:30+0300

2024-05-03T21:30+0300

2024-05-03T21:34+0300

boeing 787 dreamliner

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Антироссийские ограничительные меры повлекли за собой проблемы в производстве у американской аэрокосмической компании Boeing, сообщает газета Wall Street Journal.Два года назад предприятие RTX ушло из России. Оно производит терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner. Спустя время обнаружилось, что концерны в США и Британии не удовлетворяет спрос Boeing.Гендиректор компании Давид Калхоун добавил, что помимо проблемы с теплообменниками наблюдается нехватка пассажирских кресел от сторонних поставщиков. По его мнению, в будущем данный дефицит будет сложнее преодолеть.Boeing предупредила инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner упадет. Однако в компании обещали, что к концу года производство вернется на уровень пяти бортов в месяц.Ранее стали известны случаи технических неполадок у самолетов упомянутой корпорации. Например, президент Польши Аджей Дуда был вынужден воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240419/boeing-847521187.html

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boeing 787 dreamliner, санкции против рф