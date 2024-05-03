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Санкции против России помешали производству Boeing
Санкции против России помешали производству Boeing - 03.05.2024, ПРАЙМ
Санкции против России помешали производству Boeing
Антироссийские ограничительные меры повлекли за собой проблемы в производстве у американской аэрокосмической компании Boeing, сообщает газета Wall Street... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T21:30+0300
2024-05-03T21:30+0300
2024-05-03T21:34+0300
boeing 787 dreamliner
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ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Антироссийские ограничительные меры повлекли за собой проблемы в производстве у американской аэрокосмической компании Boeing, сообщает газета Wall Street Journal.Два года назад предприятие RTX ушло из России. Оно производит терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner. Спустя время обнаружилось, что концерны в США и Британии не удовлетворяет спрос Boeing.Гендиректор компании Давид Калхоун добавил, что помимо проблемы с теплообменниками наблюдается нехватка пассажирских кресел от сторонних поставщиков. По его мнению, в будущем данный дефицит будет сложнее преодолеть.Boeing предупредила инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner упадет. Однако в компании обещали, что к концу года производство вернется на уровень пяти бортов в месяц.Ранее стали известны случаи технических неполадок у самолетов упомянутой корпорации. Например, президент Польши Аджей Дуда был вынужден воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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boeing 787 dreamliner, санкции против рф
Boeing 787 Dreamliner, санкции против РФ
Санкции против России помешали производству Boeing
WSJ cообщила о проблемах с производством Boeing 787 из-за санкций против России
ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Антироссийские ограничительные меры повлекли за собой проблемы в производстве у американской аэрокосмической компании Boeing, сообщает газета Wall Street Journal.
Два года назад предприятие RTX ушло из России. Оно производит терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner. Спустя время обнаружилось, что концерны в США и Британии не удовлетворяет спрос Boeing.
Гендиректор компании Давид Калхоун добавил, что помимо проблемы с теплообменниками наблюдается нехватка пассажирских кресел от сторонних поставщиков. По его мнению, в будущем данный дефицит будет сложнее преодолеть.
Boeing предупредила инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner упадет. Однако в компании обещали, что к концу года производство вернется на уровень пяти бортов в месяц.
Boeing планирует покорить рынок Азии летающими автомобилями, пишут СМИ
Ранее стали известны случаи технических неполадок у самолетов упомянутой корпорации. Например, президент Польши Аджей Дуда был вынужден воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.