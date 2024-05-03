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БРИКС сможет найти замену доллару в случае его краха, заявили в МВФ
БРИКС сможет найти замену доллару в случае его краха, заявили в МВФ - 03.05.2024, ПРАЙМ
БРИКС сможет найти замену доллару в случае его краха, заявили в МВФ
При крахе валюты США и международной валютной системы БРИКС сможет найти альтернативу, в том числе настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T06:48+0300
2024-05-03T06:48+0300
2024-05-03T06:48+0300
экономика
мировая финансовая система
брикс
доллар
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ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. При крахе валюты США и международной валютной системы БРИКС сможет найти альтернативу, в том числе настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много. Причем во многих публикациях упоминается БРИКС в контексте того, что это объединение может предложить альтернативу", — заявил он. Можин пояснил, что БРИКС возможно придется создать учетную единицу, построенную на корзине из валют ее пяти государст-членов, среди которых китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал, а также южноафриканский ранд. По его словам, такое предложение обсуждается. "В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами", — отметил Можин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240502/briks-847836225.html
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мировая финансовая система, брикс, доллар
Экономика, мировая финансовая система, БРИКС, доллар
БРИКС сможет найти замену доллару в случае его краха, заявили в МВФ
Можин: при крахе международной валютной системы БРИКС может предложить замену
ВАШИНГТОН, 3 мая - ПРАЙМ. При крахе валюты США и международной валютной системы БРИКС сможет найти альтернативу, в том числе настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Про недостатки нынешней системы сейчас пишут очень много. Причем во многих публикациях упоминается БРИКС в контексте того, что это объединение может предложить альтернативу", — заявил он.
Можин пояснил, что БРИКС возможно придется создать учетную единицу, построенную на корзине из валют ее пяти государст-членов, среди которых китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал, а также южноафриканский ранд.
По его словам, такое предложение обсуждается.
"В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами", — отметил Можин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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