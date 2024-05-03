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"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев

"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:10+0300

2024-05-03T12:10+0300

2024-05-03T12:10+0300

дэвид кэмерон

россия

великобритания

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного издания Daily Mail обрушили на него шквал критики."А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", - написал Trev130.Другие читатели назвали министра подлым и разжигателем войны, подчеркнув, что он не имеет права принимать подобные решения."Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?)", - заключил casiusC.

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дэвид кэмерон, россия, великобритания