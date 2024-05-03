https://1prime.ru/20240503/britaniya-847889309.html
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:10+0300
2024-05-03T12:10+0300
2024-05-03T12:10+0300
дэвид кэмерон
россия
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/79595/77/795957786_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_dae10c8110e24b1e527dec091f37e943.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного издания Daily Mail обрушили на него шквал критики."А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", - написал Trev130.Другие читатели назвали министра подлым и разжигателем войны, подчеркнув, что он не имеет права принимать подобные решения."Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?)", - заключил casiusC.
https://1prime.ru/20240502/vsu-847842196.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79595/77/795957786_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e55586f364382e1a4003abbd2b972cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дэвид кэмерон, россия, великобритания
Дэвид Кэмерон, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев
Читатели Daily Mail раскритиковали Кэмерона из-за заявления об ударах по России
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного издания Daily Mail
обрушили на него шквал критики.
"А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", - написал Trev130.
Другие читатели назвали министра подлым и разжигателем войны, подчеркнув, что он не имеет права принимать подобные решения.
"Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?)", - заключил casiusC.
В Британии указали на удивительную деталь на выставке подбитой техники НАТО