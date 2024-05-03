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"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:10+0300
2024-05-03T12:10+0300
дэвид кэмерон
россия
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного издания Daily Mail обрушили на него шквал критики."А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", - написал Trev130.Другие читатели назвали министра подлым и разжигателем войны, подчеркнув, что он не имеет права принимать подобные решения."Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?)", - заключил casiusC.
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дэвид кэмерон, россия, великобритания
Дэвид Кэмерон, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:10 03.05.2024
 
"Подлый Кэмерон". Заявление Лондона об ударе по России разгневало британцев

Читатели Daily Mail раскритиковали Кэмерона из-за заявления об ударах по России

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявлял о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием. Читатели местного издания Daily Mail обрушили на него шквал критики.
"А ты спрашивал Вооруженные силы Великобритании? Собирайся и покажи нам, что нужно делать, дружок. Трус", - написал Trev130.
Другие читатели назвали министра подлым и разжигателем войны, подчеркнув, что он не имеет права принимать подобные решения.
"Этот шарлатан, говорящий подобное на мировой арене, является прекрасным изображением всего того, что не так с политикой и демократией (помните такое?)", - заключил casiusC.
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