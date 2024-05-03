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"Бутербродекс" вырос в первой половине апреля на 1,9 пункта

"Бутербродекс" вырос в первой половине апреля на 1,9 пункта - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Бутербродекс" вырос в первой половине апреля на 1,9 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине апреля вырос на 1,9 | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T08:11+0300

2024-05-03T08:11+0300

2024-05-03T08:11+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине апреля вырос на 1,9 пункта и составил 130,6 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 1 по 15 апреля средний чек вырос по сахару (на 5,1%, до 62 рублей), сливочному маслу (на 3%, до 170 рублей), батону (на 2,6%, до 40 рублей), сыру (на 2,5%, до 206 рублей), ветчине (на 1,5%, до 199 рублей), кофе (на 1%, до 193 рублей). Снизился он только по огурцам (на 2,5%, до 157 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 1,9 пункта - до 130,6 пункта.

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бутербродекс, экономика рф