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ФСБ ликвидировала готовившего серию терактов в России диверсанта
ФСБ ликвидировала готовившего серию терактов в России диверсанта - 03.05.2024, ПРАЙМ
ФСБ ликвидировала готовившего серию терактов в России диверсанта
Силовики провели ликвидацию агента военной разведки Украины, который готовил серию терактов на территории России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:58+0300
2024-05-03T11:58+0300
2024-05-03T11:58+0300
происшествия
фсб
ликвидация
диверсанты
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Силовики провели ликвидацию агента военной разведки Украины, который готовил серию терактов на территории России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО Украины), члена запрещенной в РФ украинской террористической организации – гражданина РФ, 1976 года рождения, разыскиваемого в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", — сказано в сообщении.Отмечается, что диверсант готовил серию терактов в РФ, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.По данным ФСБ, диверсант прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для "изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона".В ЦОС ФСБ РФ также сообщили, что переписка диверсанта с куратором говорит о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, в частности осуществить теракта в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в том числе путем поджога кинотеатра в Риге во время кинопоказа. Переписка также подтверждает "подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России", добавили в ведомстве.Согласно сообщению ЦОС ФСБ РФ, после нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины.
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фсб, ликвидация, диверсанты
Происшествия, ФСБ, ликвидация, диверсанты
ФСБ ликвидировала готовившего серию терактов в России диверсанта
ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего теракты в России
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Силовики провели ликвидацию агента военной разведки Украины, который готовил серию терактов на территории России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО Украины), члена запрещенной в РФ украинской террористической организации – гражданина РФ, 1976 года рождения, разыскиваемого в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", — сказано в сообщении.
Отмечается, что диверсант готовил серию терактов в РФ, в том числе в отношении объектов Минобороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.
По данным ФСБ, диверсант прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для "изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона".
В ЦОС ФСБ РФ также сообщили, что переписка диверсанта с куратором говорит о планах украинских террористов "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, в частности осуществить теракта в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в том числе путем поджога кинотеатра в Риге во время кинопоказа. Переписка также подтверждает "подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России", добавили в ведомстве.
Согласно сообщению ЦОС ФСБ РФ, после нейтрализации диверсанта были изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины.
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