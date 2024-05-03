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В СФ предложили запретить рекламу списания долгов при банкротстве

В СФ предложили запретить рекламу списания долгов при банкротстве - 03.05.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили запретить рекламу списания долгов при банкротстве

Сенаторы разработали и направили в правительство на отзыв законопроект, которым предлагается запретить при рекламировании услуг по сопровождению банкротства... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:15+0300

2024-05-03T09:15+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Сенаторы разработали и направили в правительство на отзыв законопроект, которым предлагается запретить при рекламировании услуг по сопровождению банкротства использование формулировок о "списании долгов" и "очищении кредитной истории" и установить обязательное информирование о всех последствиях личного банкротства, сообщил РИА Новости сенатор Андрей Кутепов. "Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым при рекламировании услуг по сопровождению банкротства граждан обязательно должна указываться стоимость указанных услуг, а также должна быть указана информация о правовых последствиях личного банкротства, к которым относятся продажа практически всего имущества должника, оспаривание сделок, невозможность получить кредит после банкротства и прочее", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении РИА Новости). Кроме того, инициатива предполагает установление запрета на указание в соответствующей рекламе обещаний прекратить финансовые обязательства гражданина, что "позволит исключить в рекламе формулировки о "списании долгов", "избавлении от долгов", "очищении кредитной истории" "освобождении от долгов" и другие схожие по смыслу". "По данным "Федресурса" в первом квартале 2024 года опубликованы 12654 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, в 5 раз больше, чем в январе-марте 2023 года. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 69% до 92% в те же периоды. На пенсионеров пришлось более половины начатых дел. В 2023 году в 2,2 раза – до 15 900 – выросло число принятых обращений о внесудебном бесплатном банкротстве. Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 по март 2024 стартовали 42102 процедуры с суммой долга 17,26 миллиарда рублей, завершены 21267 процедур с долгом 7,3 миллиарда рублей, доля начатых дел составила 69%", - отмечается в документах. -0-

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