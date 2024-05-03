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Курс доллара вырос до 92,07 рубля
Курс доллара вырос до 92,07 рубля - 03.05.2024, ПРАЙМ
Курс доллара вырос до 92,07 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 92,07 рубля, китайской – до 12,71... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T07:17+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 92,07 рубля, китайской – до 12,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 2 копейки, до 92,07 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,71 рубля. По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
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курсы валют, доллар, московская биржа
Экономика, Курсы валют, доллар, Московская биржа
Курс доллара вырос до 92,07 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся в начале торгов до 92,07 рубля
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 92,07 рубля, китайской – до 12,71 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 2 копейки, до 92,07 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,71 рубля.
По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.
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