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Илон Маск предрек крах доллара
Илон Маск предрек крах доллара - 03.05.2024, ПРАЙМ
Илон Маск предрек крах доллара
Американский доллар "ничего не будет стоить", если Соединенные Штаты не разберутся с государственным долгом, спрогнозировал бизнесмен и миллиардер Илон Маск. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T22:59+0300
2024-05-03T22:59+0300
2024-05-03T22:59+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Американский доллар "ничего не будет стоить", если Соединенные Штаты не разберутся с государственным долгом, спрогнозировал бизнесмен и миллиардер Илон Маск.Он предложил, по крайней мере, замедлить рост государственной задолженности.По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг США в этом году превысит отметку в 123 процента ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134 процента в 2029 году.Руководитель американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк сообщил, что быстро растущий госдолг страны напоминает стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, когда лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста американского ВВП в течение следующих пяти лет получится поддерживать государственную задолженность страны на оптимальном уровне.Bloomberg ранее указывал, что темпы роста госдолга настолько высокие, что скоро Штатам придется ежегодно выделять на выплату процентов по долгу больше, чем страна тратит на национальную оборону.За время президентства Джо Байдена долг США увеличился до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял должность главы государства.
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илон маск, доллар сша, госдолг сша
Экономика, Илон Маск, Доллар США, госдолг США
Илон Маск предрек крах доллара
Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Американский доллар "ничего не будет стоить", если Соединенные Штаты не разберутся с государственным долгом, спрогнозировал бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
Он предложил, по крайней мере, замедлить рост государственной задолженности.
По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг США в этом году превысит отметку в 123 процента ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134 процента в 2029 году.
Руководитель американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк сообщил, что быстро растущий госдолг страны напоминает стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, когда лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста американского ВВП в течение следующих пяти лет получится поддерживать государственную задолженность страны на оптимальном уровне.
Доллар США снижается на фоне данных по рабочим местам за апрель Bloomberg
ранее указывал, что темпы роста госдолга настолько высокие, что скоро Штатам придется ежегодно выделять на выплату процентов по долгу больше, чем страна тратит на национальную оборону.
За время президентства Джо Байдена долг США увеличился до беспрецедентного уровня в более чем 34,4 триллиона долларов с 28 триллиона в 2021 году, когда политик занял должность главы государства.