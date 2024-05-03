https://1prime.ru/20240503/dolya-847885841.html

"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов

"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов

Производство продукции гражданского назначения на предприятиях "Ростеха" из-за резкого увеличения выпуска военной продукции сократилась почти на 10%, сообщил... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T10:48+0300

2024-05-03T10:48+0300

2024-05-03T10:49+0300

экономика

вооружение

ростех

сергей чемезов

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78850d94a954e16473214e57cebf181b.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Производство продукции гражданского назначения на предприятиях "Ростеха" из-за резкого увеличения выпуска военной продукции сократилась почти на 10%, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "При значительном росте гособоронзаказа объем гражданской выручки в 2023 году не уменьшился, а увеличился в абсолютных цифрах и сегодня достигает почти одного триллиона рублей. Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%, как поставил задачу президент до довести до 50%, но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, поэтому у нас она в относительных цифрах чуть уменьшилась - порядка 35-36%", - сказал Чемезов. По его словам, сегодня 80% используемого на СВО оружия производится на предприятиях "Ростеха".

https://1prime.ru/20240503/vooruzhenie-847884598.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вооружение, ростех, сергей чемезов