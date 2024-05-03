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"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов
"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов
Производство продукции гражданского назначения на предприятиях "Ростеха" из-за резкого увеличения выпуска военной продукции сократилась почти на 10%, сообщил... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:48+0300
2024-05-03T10:49+0300
экономика
вооружение
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Производство продукции гражданского назначения на предприятиях "Ростеха" из-за резкого увеличения выпуска военной продукции сократилась почти на 10%, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "При значительном росте гособоронзаказа объем гражданской выручки в 2023 году не уменьшился, а увеличился в абсолютных цифрах и сегодня достигает почти одного триллиона рублей. Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%, как поставил задачу президент до довести до 50%, но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, поэтому у нас она в относительных цифрах чуть уменьшилась - порядка 35-36%", - сказал Чемезов. По его словам, сегодня 80% используемого на СВО оружия производится на предприятиях "Ростеха".
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вооружение, ростех, сергей чемезов
Экономика, вооружение, Ростех, Сергей Чемезов
10:48 03.05.2024 (обновлено: 10:49 03.05.2024)
 
"Ростех" снизил долю выпуска гражданской продукции на десять процентов

Чемезов: доля гражданской продукции "Ростеха" из-за роста ГОЗ сократилась на 10%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Производство продукции гражданского назначения на предприятиях "Ростеха" из-за резкого увеличения выпуска военной продукции сократилась почти на 10%, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"При значительном росте гособоронзаказа объем гражданской выручки в 2023 году не уменьшился, а увеличился в абсолютных цифрах и сегодня достигает почти одного триллиона рублей. Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%, как поставил задачу президент до довести до 50%, но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, поэтому у нас она в относительных цифрах чуть уменьшилась - порядка 35-36%", - сказал Чемезов.
По его словам, сегодня 80% используемого на СВО оружия производится на предприятиях "Ростеха".
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов
10:22
 
ЭкономикавооружениеРостехСергей Чемезов
 
 
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