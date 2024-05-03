https://1prime.ru/20240503/dron-847900166.html

ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия

ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия - 03.05.2024, ПРАЙМ

ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия

Российские FPV-беспилотники представляют серьезную проблему для Киева, ВСУ не могут им противостоять. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:48+0300

2024-05-03T16:48+0300

2024-05-03T16:48+0300

вооружения

fpv-дроны

россия

украина

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские FPV-беспилотники представляют серьезную проблему для Киева, ВСУ не могут им противостоять. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.FPV-дроны представляют собой беспилотники, которыми оператор управляет при помощи очков виртуальной или дополненной реальности и пульта."Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", - сказал Стариков.Он добавил, что системы противовоздушной обороны не могут ударять по таким беспилотникам, а применение мелкокалиберного оружия не имеет эффекта. Поэтому российские дроны стали для ВСУ серьезной проблемой, которую сложно решить.

https://1prime.ru/20240425/drony-847695280.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fpv-дроны, россия, украина, сво