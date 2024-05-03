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ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия - 03.05.2024, ПРАЙМ
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ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия
ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия - 03.05.2024, ПРАЙМ
ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия
Российские FPV-беспилотники представляют серьезную проблему для Киева, ВСУ не могут им противостоять. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:48+0300
2024-05-03T16:48+0300
вооружения
fpv-дроны
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские FPV-беспилотники представляют серьезную проблему для Киева, ВСУ не могут им противостоять. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.FPV-дроны представляют собой беспилотники, которыми оператор управляет при помощи очков виртуальной или дополненной реальности и пульта."Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", - сказал Стариков.Он добавил, что системы противовоздушной обороны не могут ударять по таким беспилотникам, а применение мелкокалиберного оружия не имеет эффекта. Поэтому российские дроны стали для ВСУ серьезной проблемой, которую сложно решить.
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fpv-дроны, россия, украина, сво
Вооружения, FPV-дроны, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
16:48 03.05.2024
 
ПВО не помогает. На Украине забили тревогу из-за российского оружия

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут противостоять российским FPV-дронам

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские FPV-беспилотники представляют серьезную проблему для Киева, ВСУ не могут им противостоять. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
FPV-дроны представляют собой беспилотники, которыми оператор управляет при помощи очков виртуальной или дополненной реальности и пульта.
"Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны", - сказал Стариков.
Он добавил, что системы противовоздушной обороны не могут ударять по таким беспилотникам, а применение мелкокалиберного оружия не имеет эффекта. Поэтому российские дроны стали для ВСУ серьезной проблемой, которую сложно решить.
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ВооруженияFPV-дроныРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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