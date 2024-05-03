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"Хороший друг". Боррель рассказал, что думают члены Евросоюза о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Хороший друг". Боррель рассказал, что думают члены Евросоюза о России
"Хороший друг". Боррель рассказал, что думают члены Евросоюза о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Хороший друг". Боррель рассказал, что думают члены Евросоюза о России
Не все члены Европейского союза солидарны в отношении к России, сообщил глава дипломатии блока Жозеп Боррель. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T21:48+0300
2024-05-03T21:48+0300
политика
ес
россия
жозеп боррель
российская угроза
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Не все члены Европейского союза солидарны в отношении к России, сообщил глава дипломатии блока Жозеп Боррель."Не все в ЕС разделяют эту оценку (о "российской угрозе" – ред.), некоторые члены Евросовета говорят: "Нет, Россия - не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом". Таких не много, но они есть", — заявил он, выступая с лекцией в Великобритании. По его мнению, политика союза по России "всегда находится под угрозой вето", так как одного голоса против достаточно.Сам Боррель убежден, Россия "представляет экзистенциальную угрозу для Европы".В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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ес, россия, жозеп боррель, российская угроза
Политика, ЕС, РОССИЯ, Жозеп Боррель, российская угроза
21:48 03.05.2024
 
"Хороший друг". Боррель рассказал, что думают члены Евросоюза о России

Боррель заявил, что некоторые члены Евросоюза "считают Россию хорошим другом"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — ПРАЙМ. Не все члены Европейского союза солидарны в отношении к России, сообщил глава дипломатии блока Жозеп Боррель.
"Не все в ЕС разделяют эту оценку (о "российской угрозе" – ред.), некоторые члены Евросовета говорят: "Нет, Россия - не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом". Таких не много, но они есть", — заявил он, выступая с лекцией в Великобритании.
По его мнению, политика союза по России "всегда находится под угрозой вето", так как одного голоса против достаточно.
Сам Боррель убежден, Россия "представляет экзистенциальную угрозу для Европы".
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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ПолитикаЕСРОССИЯЖозеп Боррельроссийская угроза
 
 
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