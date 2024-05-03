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Берлин накрыло ядовитым дымом - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Берлин накрыло ядовитым дымом
Берлин накрыло ядовитым дымом - 03.05.2024, ПРАЙМ
Берлин накрыло ядовитым дымом
Некоторые районы Берлина накрыл ядовитый дым, появившийся в результате пожара на заводе. Соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:55+0300
2024-05-03T15:00+0300
происшествия
берлин
пожар
металлургические заводы
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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Некоторые районы Берлина накрыл ядовитый дым, появившийся в результате пожара на заводе. Соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по гражданской обороне. По данным новостного портала столичного издания B.Z. – Berlin, пожар произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T. "Речь идет о компании "Diehl Metal Applications", в здании у нее есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей", — отметило издание. По мнению журналистов, в цеху находится серная кислота и цианистая медь, есть опасность, что в результате возгорания образуется чрезвычайно ядовитая синильная кислота.Экстренное оповещение со звуковым сигналом поступило жителям города в час дня по местному времени. Оно содержит пометку "опасность" и в нем сказано, что в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. "Согласно анализу погодных условий и соответствующего направления ветра дымовые газы будут двигаться от места пожара в северном направлении. Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям", — говорится в сообщении на сайте ведомства по гражданской обороне, к которому вела ссылка в экстренном оповещении. Кроме того, ведомство разместило карту с предполагаемым распространением дыма, на которой красным отмечена вся западная часть города. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна, двери и отключить системы вентиляции и кондиционирования.
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берлин, пожар, металлургические заводы
Происшествия, Берлин, пожар, металлургические заводы
14:55 03.05.2024 (обновлено: 15:00 03.05.2024)
 
Берлин накрыло ядовитым дымом

Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Некоторые районы Берлина накрыл ядовитый дым, появившийся в результате пожара на заводе. Соответствующие экстренные оповещения с пометкой "опасность" поступили горожанам от ведомства по гражданской обороне.
По данным новостного портала столичного издания B.Z. – Berlin, пожар произошел на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T.
"Речь идет о компании "Diehl Metal Applications", в здании у нее есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей", — отметило издание. По мнению журналистов, в цеху находится серная кислота и цианистая медь, есть опасность, что в результате возгорания образуется чрезвычайно ядовитая синильная кислота.
Экстренное оповещение со звуковым сигналом поступило жителям города в час дня по местному времени. Оно содержит пометку "опасность" и в нем сказано, что в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым.
"Согласно анализу погодных условий и соответствующего направления ветра дымовые газы будут двигаться от места пожара в северном направлении. Даже если облака дыма не видны, следуйте инструкциям", — говорится в сообщении на сайте ведомства по гражданской обороне, к которому вела ссылка в экстренном оповещении.
Кроме того, ведомство разместило карту с предполагаемым распространением дыма, на которой красным отмечена вся западная часть города. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна, двери и отключить системы вентиляции и кондиционирования.
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ПроисшествияБерлинпожарметаллургические заводы
 
 
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