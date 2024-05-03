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ФАС: наценка на социально значимые товары упала в России более чем в 3 раза - 03.05.2024, ПРАЙМ
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ФАС: наценка на социально значимые товары упала в России более чем в 3 раза
ФАС: наценка на социально значимые товары упала в России более чем в 3 раза - 03.05.2024, ПРАЙМ
ФАС: наценка на социально значимые товары упала в России более чем в 3 раза
Совокупная наценка на социально значимые товары в России снизилась с 2021 года более чем в 3 раза, до 6,4%, практики ответственного ценообразования поддержали... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:15+0300
2024-05-03T11:15+0300
экономика
фас рф
социально значимые продукты
россия
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Совокупная наценка на социально значимые товары в России снизилась с 2021 года более чем в 3 раза, до 6,4%, практики ответственного ценообразования поддержали не только федеральные сети, но и ряд магазинов несетевой торговли, а также региональные ритейлеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "По предложению службы ряд федеральных сетей добровольно ограничил наценки на позиции "первой цены" 25 категорий социально значимых товаров. Во многом это способствовало снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% (с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в настоящее время). Практики ответственного ценообразования поддержал также ряд магазинов несетевой торговли и региональных торговых сетей, в том числе входящих в Союз независимых сетей России", - сообщили в службе. Отмечается, что ФАС активно работает с торговыми сетями по вопросу ценообразования на продовольственные товары первой необходимости. Кроме того, в 27 регионах заключены соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты между органами власти и 10 598 хозяйствующими субъектами. В их числе 33 производителя, 32 поставщика и 10 533 организации розничной торговли. По мнению службы, комплекс предпринятых мер способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и повышению доступности социально значимых товаров для граждан. В том числе это касается ситуаций, когда поставщики по различным причинам повышают цены на продукцию. Торговые сети сглаживают эти изменения за счет ограничения собственных наценок для сохранения потребительского спроса.
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фас рф, социально значимые продукты, россия
Экономика, ФАС РФ, социально значимые продукты, РОССИЯ
11:15 03.05.2024
 
ФАС: наценка на социально значимые товары упала в России более чем в 3 раза

ФАС: наценка на социально значимые товары упала в РФ с 2021 года более чем в 3 раза

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТележка с продуктами в гипермаркете "Ашан"
Тележка с продуктами в гипермаркете Ашан - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Совокупная наценка на социально значимые товары в России снизилась с 2021 года более чем в 3 раза, до 6,4%, практики ответственного ценообразования поддержали не только федеральные сети, но и ряд магазинов несетевой торговли, а также региональные ритейлеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"По предложению службы ряд федеральных сетей добровольно ограничил наценки на позиции "первой цены" 25 категорий социально значимых товаров. Во многом это способствовало снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% (с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в настоящее время). Практики ответственного ценообразования поддержал также ряд магазинов несетевой торговли и региональных торговых сетей, в том числе входящих в Союз независимых сетей России", - сообщили в службе.
Отмечается, что ФАС активно работает с торговыми сетями по вопросу ценообразования на продовольственные товары первой необходимости.
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Кроме того, в 27 регионах заключены соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты между органами власти и 10 598 хозяйствующими субъектами. В их числе 33 производителя, 32 поставщика и 10 533 организации розничной торговли.
По мнению службы, комплекс предпринятых мер способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и повышению доступности социально значимых товаров для граждан. В том числе это касается ситуаций, когда поставщики по различным причинам повышают цены на продукцию. Торговые сети сглаживают эти изменения за счет ограничения собственных наценок для сохранения потребительского спроса.
 
ЭкономикаФАС РФсоциально значимые продуктыРОССИЯ
 
 
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