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"Газпром экспорт" просит суд запретить чешской CEZ спор за рубежом

"Газпром экспорт" просит суд запретить чешской CEZ спор за рубежом - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Газпром экспорт" просит суд запретить чешской CEZ спор за рубежом

"Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить чешской энергетической компании CEZ продолжать разбирательство с ним | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T10:14+0300

2024-05-03T10:14+0300

2024-05-03T10:14+0300

газпром экспорт

суд

cez

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С.-ПЕТЕРБУРГ, З мая – ПРАЙМ. "Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить чешской энергетической компании CEZ продолжать разбирательство с ним в международном арбитражном суде, следует из материалов дела. "(Иск заявлен) о запрете акционерному обществу... CEZ, a.s... продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в г. Женеве, Швейцария по делу № 27569/GL между акционерным обществом... CEZ, a.s... и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о назначении дела к разбирательству. Исковые требования также включают присуждение в пользу "Газпром экспорта" "денежной суммы" в случае, если решение арбитражного суда Петербурга не будет исполнено ответчиком. Объем возможного взыскания не уточняется. Как сообщалось ранее, слушания по иску "Газпром экспорта" к CEZ назначены на 24 мая. CEZ в феврале 2023 года сообщала, что инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в 2022 году, требуя компенсации в размере около 1 миллиарда чешских крон (около 42,7 миллиона долларов по текущему курсу). В конце апреля сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал три иска "Газпром экспорта" к иностранным компаниям, в числе которых OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской ОМV), чешская CEZ и словацкая ZSE Energia. Иски к OMV Gas Marketing & Trading и ZSE Energia также касаются запрета на судебные споры этих компаний с "Газпром экспортом" за рубежом, слушания назначены на 17 мая. Ранее арбитражный суд Петербурга удовлетворил несколько аналогичных исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнёрам. Так, в частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.

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газпром экспорт, суд, cez