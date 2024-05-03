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Газпром утянул весь рынок вниз - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Газпром утянул весь рынок вниз
Газпром утянул весь рынок вниз - 03.05.2024, ПРАЙМ
Газпром утянул весь рынок вниз
Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,8%. Сильный завал рынка состоялся сразу после выхода отчетности "Газпрома" за 2023 г. Вес акций в индексе почти 11%, и падение... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:30+0300
2024-05-03T10:30+0300
мнения аналитиков
газпром
индекс мосбиржи
?1714721412
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,8%. Сильный завал рынка состоялся сразу после выхода отчетности "Газпрома" за 2023 г. Вес акций в индексе почти 11%, и падение самих бумаг на 4%, по сути, и привело к такой просадке широкого рынка. По отчетности: все метрики оказались значительно хуже консенсус-прогнозов, а это сразу повысило неопределенность с дивидендами.Коррекция индекса от двухлетних максимумов может продолжиться в мае вплоть до 3400 п. Но уже летом рынок способен взять курс на новые пики с 2022 г. Ориентир на второе полугодие выше 3600 п. сохраняется. Поэтому текущий откат рынка целесообразнее использовать для пополнения портфелей под перспективу будущего роста.Рубль планово укрепился, отбив все потери апреля. Доллар упал ниже 92. Наши оценки полностью оправдались на фоне действующих факторов валютного контроля — жесткой ДЦП ЦБ, что сдерживает спрос на валюту под импорт, и нормативов репатриации выручки экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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мнения аналитиков, газпром, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Газпром, индекс Мосбиржи
10:30 03.05.2024
 

Газпром утянул весь рынок вниз

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,8%. Сильный завал рынка состоялся сразу после выхода отчетности "Газпрома" за 2023 г. Вес акций в индексе почти 11%, и падение самих бумаг на 4%, по сути, и привело к такой просадке широкого рынка. По отчетности: все метрики оказались значительно хуже консенсус-прогнозов, а это сразу повысило неопределенность с дивидендами.
Коррекция индекса от двухлетних максимумов может продолжиться в мае вплоть до 3400 п. Но уже летом рынок способен взять курс на новые пики с 2022 г. Ориентир на второе полугодие выше 3600 п. сохраняется. Поэтому текущий откат рынка целесообразнее использовать для пополнения портфелей под перспективу будущего роста.
Рубль планово укрепился, отбив все потери апреля. Доллар упал ниже 92. Наши оценки полностью оправдались на фоне действующих факторов валютного контроля — жесткой ДЦП ЦБ, что сдерживает спрос на валюту под импорт, и нормативов репатриации выручки экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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