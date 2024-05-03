Газпром утянул весь рынок вниз - 03.05.2024, ПРАЙМ
Газпром утянул весь рынок вниз
Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,8%. Сильный завал рынка состоялся сразу после выхода отчетности "Газпрома" за 2023 г. Вес акций в индексе почти 11%, и падение... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:30+0300
2024-05-03T10:30+0300
2024-05-03T10:30+0300
мнения аналитиков
газпром
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,8%. Сильный завал рынка состоялся сразу после выхода отчетности "Газпрома" за 2023 г. Вес акций в индексе почти 11%, и падение самих бумаг на 4%, по сути, и привело к такой просадке широкого рынка. По отчетности: все метрики оказались значительно хуже консенсус-прогнозов, а это сразу повысило неопределенность с дивидендами.Коррекция индекса от двухлетних максимумов может продолжиться в мае вплоть до 3400 п. Но уже летом рынок способен взять курс на новые пики с 2022 г. Ориентир на второе полугодие выше 3600 п. сохраняется. Поэтому текущий откат рынка целесообразнее использовать для пополнения портфелей под перспективу будущего роста.Рубль планово укрепился, отбив все потери апреля. Доллар упал ниже 92. Наши оценки полностью оправдались на фоне действующих факторов валютного контроля — жесткой ДЦП ЦБ, что сдерживает спрос на валюту под импорт, и нормативов репатриации выручки экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке.
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял 0,8%. Сильный завал рынка состоялся сразу после выхода отчетности "Газпрома" за 2023 г. Вес акций в индексе почти 11%, и падение самих бумаг на 4%, по сути, и привело к такой просадке широкого рынка. По отчетности: все метрики оказались значительно хуже консенсус-прогнозов, а это сразу повысило неопределенность с дивидендами.
Коррекция индекса от двухлетних максимумов может продолжиться в мае вплоть до 3400 п. Но уже летом рынок способен взять курс на новые пики с 2022 г. Ориентир на второе полугодие выше 3600 п. сохраняется. Поэтому текущий откат рынка целесообразнее использовать для пополнения портфелей под перспективу будущего роста.
Рубль планово укрепился, отбив все потери апреля. Доллар упал ниже 92. Наши оценки полностью оправдались на фоне действующих факторов валютного контроля — жесткой ДЦП ЦБ, что сдерживает спрос на валюту под импорт, и нормативов репатриации выручки экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке.
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