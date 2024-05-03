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В Германии выразили протест российскому дипломату
В Германии выразили протест российскому дипломату - 03.05.2024, ПРАЙМ
В Германии выразили протест российскому дипломату
Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:08+0300
2024-05-03T16:08+0300
2024-05-03T16:23+0300
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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине.Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвали в немецкое внешнеполитическое ведомство в связи с кибератакой, произошедшей в прошлом году."Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", — рассказали в дипведомстве.Представитель посольства России в Берлине, в свою очередь, твердо отверг обвинения в причастности государственных российских структур и группы АРТ 28 к данному делу.
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россия, германия, новости
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Новости
В Германии выразили протест российскому дипломату
Временному поверенному в делах РФ в ФРГ заявлен протест из-за якобы доказанной кибератаки
БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине.
Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвали в немецкое внешнеполитическое ведомство в связи с кибератакой, произошедшей в прошлом году.
"Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", — рассказали в дипведомстве.
Представитель посольства России в Берлине, в свою очередь, твердо отверг обвинения в причастности государственных российских структур и группы АРТ 28 к данному делу.
МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки