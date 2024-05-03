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В Германии выразили протест российскому дипломату - 03.05.2024, ПРАЙМ
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В Германии выразили протест российскому дипломату
В Германии выразили протест российскому дипломату - 03.05.2024, ПРАЙМ
В Германии выразили протест российскому дипломату
Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T16:08+0300
2024-05-03T16:23+0300
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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине.Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвали в немецкое внешнеполитическое ведомство в связи с кибератакой, произошедшей в прошлом году."Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", — рассказали в дипведомстве.Представитель посольства России в Берлине, в свою очередь, твердо отверг обвинения в причастности государственных российских структур и группы АРТ 28 к данному делу.
https://1prime.ru/20240503/kiberataka-847892561.html
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Новости
16:08 03.05.2024 (обновлено: 16:23 03.05.2024)
 
В Германии выразили протест российскому дипломату

Временному поверенному в делах РФ в ФРГ заявлен протест из-за якобы доказанной кибератаки

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине.
Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвали в немецкое внешнеполитическое ведомство в связи с кибератакой, произошедшей в прошлом году.
"Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", — рассказали в дипведомстве.
Представитель посольства России в Берлине, в свою очередь, твердо отверг обвинения в причастности государственных российских структур и группы АРТ 28 к данному делу.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки
13:43
 
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