https://1prime.ru/20240503/germaniya-847898415.html

В Германии выразили протест российскому дипломату

В Германии выразили протест российскому дипломату - 03.05.2024, ПРАЙМ

В Германии выразили протест российскому дипломату

Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:08+0300

2024-05-03T16:08+0300

2024-05-03T16:23+0300

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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Протест был заявлен временному поверенному в делах России в Германии, сообщило посольство России в Берлине.Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвали в немецкое внешнеполитическое ведомство в связи с кибератакой, произошедшей в прошлом году."Третьего мая 2024 года Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой "подконтрольной ГРУ" хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году", — рассказали в дипведомстве.Представитель посольства России в Берлине, в свою очередь, твердо отверг обвинения в причастности государственных российских структур и группы АРТ 28 к данному делу.

https://1prime.ru/20240503/kiberataka-847892561.html

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