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В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград - 03.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград
Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:03+0300
2024-05-03T14:03+0300
2024-05-03T14:26+0300
политика
россияне
доступ
леонид слуцкий
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Политик отметил в публикации в телеграм, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела России и посягательством на ее территориальную целостность.Он также подчеркнул, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе". "Запретить доступ России в Россию — это уже клинический случай русофобского помешательства", - заключил Слуцкий.
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россияне, доступ, леонид слуцкий
Политика, россияне, доступ, Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград
Слуцкий: идея ограничить доступ в Калининград — посягательство на целостность РФ
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Политик отметил в публикации в телеграм, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела России и посягательством на ее территориальную целостность.
Он также подчеркнул, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе".
"Запретить доступ России в Россию — это уже клинический случай русофобского помешательства", - заключил Слуцкий.
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