Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240503/ideya-847893186.html
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград - 03.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград
Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:03+0300
2024-05-03T14:26+0300
политика
россияне
доступ
леонид слуцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_0:134:3872:2313_1920x0_80_0_0_96a192c7567a8c491045344c92b837b7.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Политик отметил в публикации в телеграм, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела России и посягательством на ее территориальную целостность.Он также подчеркнул, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе". "Запретить доступ России в Россию — это уже клинический случай русофобского помешательства", - заключил Слуцкий.
https://1prime.ru/20240503/vystavka-847892123.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_d7338e56214c3327077a973082323cfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россияне, доступ, леонид слуцкий
Политика, россияне, доступ, Леонид Слуцкий
14:03 03.05.2024 (обновлено: 14:26 03.05.2024)
 
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград

Слуцкий: идея ограничить доступ в Калининград — посягательство на целостность РФ

© fotolia.com / ShmelКалининград
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© fotolia.com / Shmel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Политик отметил в публикации в телеграм, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела России и посягательством на ее территориальную целостность.
Он также подчеркнул, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе".
"Запретить доступ России в Россию — это уже клинический случай русофобского помешательства", - заключил Слуцкий.
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
"Путин вас предупреждал". На Западе испугались выставки трофейной техники
13:35
 
ПолитикароссиянедоступЛеонид Слуцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала