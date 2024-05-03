https://1prime.ru/20240503/ideya-847893186.html

В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград

В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград - 03.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград

Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:03+0300

2024-05-03T14:03+0300

2024-05-03T14:26+0300

политика

россияне

доступ

леонид слуцкий

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Озвученная в Финляндии идея ограничить россиянам доступ для в Калининградскую область является посягательством на территориальную целостность РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Политик отметил в публикации в телеграм, что такие заявления являются вмешательством во внутренние дела России и посягательством на ее территориальную целостность.Он также подчеркнул, что антироссийская пропаганда заменила представителям европейских политических кругов "базовые курсы начального образования, по географии в том числе". "Запретить доступ России в Россию — это уже клинический случай русофобского помешательства", - заключил Слуцкий.

https://1prime.ru/20240503/vystavka-847892123.html

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россияне, доступ, леонид слуцкий