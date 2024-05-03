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Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд - 03.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240503/indeks-847906031.html
Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд
Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд - 03.05.2024, ПРАЙМ
Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд
Основные фондовые индексы Европы закрылись 3 мая ростом, при этом британский индекс FTSE 100 обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T20:43+0300
2024-05-03T20:43+0300
экономика
фондовые индексы европы
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись 3 мая ростом, при этом британский индекс FTSE 100 обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня FTSE 100 увеличился на 0,51%, до 8 213,49 пункта, ранее индекс обновил рекордное значение, поднявшись до 8 248,73 пункта; французский CAC 40 вырос на 0,54%, до 7 957,57 пункта, немецкий DAX - на 0,54%, до 17 993,69 пункта. Акции британской Anglo American выросли на 1,2% после сообщения о том, что швейцарский сырьевой гигант Glencore рассматривает возможность ее поглощения. Ранее австралийская BHP выдвинула предложение о поглощении Anglo American, и британская компания должна была рассмотреть его. По данным агентства Рейтер, общая сумма приобретения активов в итоге должна была составить 38,8 миллиарда долларов. Однако Anglo American отвергла предложение австралийской компании. "Война за такого зверя FTSE, как Anglo, была бы как раз тем, чего так жаждали инвесторы", - заявил агентству Франс Пресс аналитик Finalto Нил Уилсон (Neil Wilson). Ранее вышли данные по безработице за март от Евростата: безработица в еврозоне осталась на уровне февраля в 6,5%, что совпало с прогнозом аналитиков.
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фондовые индексы европы
Экономика, фондовые индексы Европы
20:43 03.05.2024
 
Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд

Фондовые индексы Европы закрылись 3 мая ростом, FTSE 100 обновил рекорд

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись 3 мая ростом, при этом британский индекс FTSE 100 обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня FTSE 100 увеличился на 0,51%, до 8 213,49 пункта, ранее индекс обновил рекордное значение, поднявшись до 8 248,73 пункта; французский CAC 40 вырос на 0,54%, до 7 957,57 пункта, немецкий DAX - на 0,54%, до 17 993,69 пункта.
Акции британской Anglo American выросли на 1,2% после сообщения о том, что швейцарский сырьевой гигант Glencore рассматривает возможность ее поглощения.
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Ранее австралийская BHP выдвинула предложение о поглощении Anglo American, и британская компания должна была рассмотреть его. По данным агентства Рейтер, общая сумма приобретения активов в итоге должна была составить 38,8 миллиарда долларов. Однако Anglo American отвергла предложение австралийской компании.
"Война за такого зверя FTSE, как Anglo, была бы как раз тем, чего так жаждали инвесторы", - заявил агентству Франс Пресс аналитик Finalto Нил Уилсон (Neil Wilson).
Ранее вышли данные по безработице за март от Евростата: безработица в еврозоне осталась на уровне февраля в 6,5%, что совпало с прогнозом аналитиков.
 
Экономикафондовые индексы Европы
 
 
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