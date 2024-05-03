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Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд

Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд - 03.05.2024, ПРАЙМ

Британский индекс FTSE 100 обновил рекорд

Основные фондовые индексы Европы закрылись 3 мая ростом, при этом британский индекс FTSE 100 обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T20:43+0300

2024-05-03T20:43+0300

2024-05-03T20:43+0300

экономика

фондовые индексы европы

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись 3 мая ростом, при этом британский индекс FTSE 100 обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня FTSE 100 увеличился на 0,51%, до 8 213,49 пункта, ранее индекс обновил рекордное значение, поднявшись до 8 248,73 пункта; французский CAC 40 вырос на 0,54%, до 7 957,57 пункта, немецкий DAX - на 0,54%, до 17 993,69 пункта. Акции британской Anglo American выросли на 1,2% после сообщения о том, что швейцарский сырьевой гигант Glencore рассматривает возможность ее поглощения. Ранее австралийская BHP выдвинула предложение о поглощении Anglo American, и британская компания должна была рассмотреть его. По данным агентства Рейтер, общая сумма приобретения активов в итоге должна была составить 38,8 миллиарда долларов. Однако Anglo American отвергла предложение австралийской компании. "Война за такого зверя FTSE, как Anglo, была бы как раз тем, чего так жаждали инвесторы", - заявил агентству Франс Пресс аналитик Finalto Нил Уилсон (Neil Wilson). Ранее вышли данные по безработице за март от Евростата: безработица в еврозоне осталась на уровне февраля в 6,5%, что совпало с прогнозом аналитиков.

https://1prime.ru/20240502/gaz-847865228.html

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фондовые индексы европы