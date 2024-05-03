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Полномочия иноагентов в органах власти будут прекращаться досрочно

Полномочия иноагентов в органах власти будут прекращаться досрочно - 03.05.2024, ПРАЙМ

Полномочия иноагентов в органах власти будут прекращаться досрочно

Обязанности иноагентов в органах власти закончатся досрочно спустя 180 дней после вступления закона в силу, указывается в поправке ко второму чтению проекта о... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:42+0300

2024-05-03T14:42+0300

2024-05-03T14:49+0300

кабмин

госдума

иноагенты

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Обязанности иноагентов в органах власти закончатся досрочно спустя 180 дней после вступления закона в силу, указывается в поправке ко второму чтению проекта о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками."Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона они не были исключены из указанного реестра", — сообщается в документе.Комитет ГД по госстроительству одобрил поправку, согласно которой полномочия депутата могут быть прекращены досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента.Уточняется, что данная поправка коснется и губернаторов.Ранее комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие лицам, которых признали иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней. Также иностранные агенты не смогут быть назначены наблюдателями на выборах.Уточняется, что нововведение касается выборов в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. Кроме того, Также иноагенты не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов.В феврале Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех ресурсах иноагентов на любых платформах, а также их продвижения. Ответственность за нарушение несут рекламодатель и распространитель.

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госдума, иноагенты