https://1prime.ru/20240503/ishim-847879463.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки вырос на 22 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки вырос на 22 сантиметра - 03.05.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки вырос на 22 сантиметра

Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 22 сантиметра, к 8.00 (6.00 мск) уровень достиг 1151... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T07:29+0300

2024-05-03T07:29+0300

2024-05-03T07:29+0300

происшествия

тюменская область

паводок

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ТЮМЕНЬ, 3 мая – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области в течение суток поднялась на 22 сантиметра, к 8.00 (6.00 мск) уровень достиг 1151 сантиметра, что выше критической отметки опасного явления на 151 сантиметр.По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Викулово составил 1151 сантиметр (критический 1000 см), на 8.00 (6.00 мск) 2 мая — 1129 сантиметров. Днем в четверг глава региона Александр Моор сообщил, что Викулово переживает мощнейший паводок за свою историю. По его словам, подъем воды может длиться еще примерно неделю и, возможно, достигнет максимального прогнозного уровня в 12 метров. Согласно данным открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов, в том числе райцентр – село Викулово, в котором более семи тысяч жителей. СЕЛО АБАТСКОЕУровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) достиг 1236 сантиметров, за сутки он прибавил четыре сантиметра. При этом с 22.00 (20.00) 2 мая подъема воды не зафиксировано.По данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в Абатском – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) 2 мая он был на этой же отметке, на 8.00 (6.00 мск) 2 мая уровень воды в реке был зафиксирован на отметке 1232 сантиметра.Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Власти считают, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.Если будет развиваться наихудший сценарий, то паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около восьми тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области был введен с 8 апреля. По данным МЧС, на четверг в 40 населенных пунктах региона подтоплены 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок, 29 участков автодорог.

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тюменская область, паводок