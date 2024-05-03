Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240503/kalinigrad-847886692.html
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:17+0300
2024-05-03T11:18+0300
политика
россия
финляндия
калининград
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f688202a7bc6878d74db0c284d74fb13.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда, об этом сообщает финское издание Verkkouutiset."Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — заявил Аалтола.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.
https://1prime.ru/20240427/finlyandiya-847763280.html
финляндия
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9ba6aa0fd720ff27f16deb6aaf447969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, калининград, новости
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КАЛИНИНГРАД, Новости
11:17 03.05.2024 (обновлено: 11:18 03.05.2024)
 
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России

Финский политик Аалтола предложил отрезать России доступ к Калининграду

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк" Города России. Калининград
 Города России. Калининград - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда, об этом сообщает финское издание Verkkouutiset.
"Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — заявил Аалтола.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.
Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Проедают последние запасы. Всеобщее благосостояние Финляндии отменяется
27 апреля, 11:19
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯКАЛИНИНГРАДНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала