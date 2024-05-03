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Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России - 03.05.2024, ПРАЙМ
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T11:17+0300
2024-05-03T11:17+0300
2024-05-03T11:18+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда, об этом сообщает финское издание Verkkouutiset."Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — заявил Аалтола.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.
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Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КАЛИНИНГРАД, Новости
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России
Финский политик Аалтола предложил отрезать России доступ к Калининграду
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда, об этом сообщает
финское издание Verkkouutiset.
"Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" — заявил Аалтола.
Ранее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.
Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.
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