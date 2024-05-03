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Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS

Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS - 03.05.2024, ПРАЙМ

Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS

Слова финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:53+0300

2024-05-03T12:53+0300

2024-05-03T12:53+0300

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КАЛИНИНГРАД, 3 мая - ПРАЙМ. Слова финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков агентству РИА Новости."К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью", - отметил он.Кроме того, ограничение транзита через эту область было единоличным решением Балтийских стран и Литвы. Он также подчеркнул, что самолеты "Аэрофлота" летают над нейтральными водами Балтийского моря без проблем с GPS.Лысков также отметил, что модули GPS в самолетах "Аэрофлота" и Finnair не отличаются и прежде чем делать заявления, политики должны внимательнее изучить маршруты пассажирских самолетов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь направил вопрос о сбоях в GPS-сигнале в регионе Министерству транспорта.Ранее директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда из-за помех GPS.

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