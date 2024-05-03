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Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS
Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS - 03.05.2024, ПРАЙМ
Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS
Слова финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:53+0300
2024-05-03T12:53+0300
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КАЛИНИНГРАД, 3 мая - ПРАЙМ. Слова финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков агентству РИА Новости."К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью", - отметил он.Кроме того, ограничение транзита через эту область было единоличным решением Балтийских стран и Литвы. Он также подчеркнул, что самолеты "Аэрофлота" летают над нейтральными водами Балтийского моря без проблем с GPS.Лысков также отметил, что модули GPS в самолетах "Аэрофлота" и Finnair не отличаются и прежде чем делать заявления, политики должны внимательнее изучить маршруты пассажирских самолетов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь направил вопрос о сбоях в GPS-сигнале в регионе Министерству транспорта.Ранее директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда из-за помех GPS.
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Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КАЛИНИНГРАД, Новости
Калининградские власти назвали абсурдным заявление финского политика о GPS
Власти Калиниграда назвали "абсурдными" слова финского политика о помехах GPS
КАЛИНИНГРАД, 3 мая - ПРАЙМ. Слова финского политика о создании помех GPS, которые идут с территории Калининградской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков агентству РИА Новости.
"К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью", - отметил он.
Кроме того, ограничение транзита через эту область было единоличным решением Балтийских стран и Литвы. Он также подчеркнул, что самолеты "Аэрофлота" летают над нейтральными водами Балтийского моря без проблем с GPS.
Лысков также отметил, что модули GPS в самолетах "Аэрофлота" и Finnair не отличаются и прежде чем делать заявления, политики должны внимательнее изучить маршруты пассажирских самолетов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь направил вопрос о сбоях в GPS-сигнале в регионе Министерству транспорта.
Ранее директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола выступил с инициативой отрезать Россию от Калининграда из-за помех GPS.
Отрезать Калининград. В Финляндии сделали дерзкое заявление о России