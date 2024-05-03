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МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки
МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки - 03.05.2024, ПРАЙМ
МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки
Исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с предполагаемой кибератакой. Об... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T13:43+0300
2024-05-03T13:43+0300
2024-05-03T14:17+0300
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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с предполагаемой кибератакой. Об этом сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на представителя ведомства."Он был вызван на 12 часов дня (13.00 мск)", — говорится в материале. Отмечается, что причиной вызова стала предполагаемая российская кибератака, якобы произошедшая в 2023 году.
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МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки
Welt: МИД Германии вызвал российского дипломата из-за предполагаемой кибератаки
БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с предполагаемой кибератакой. Об этом сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на представителя ведомства.
"Он был вызван на 12 часов дня (13.00 мск)", — говорится в материале.
Отмечается, что причиной вызова стала предполагаемая российская кибератака, якобы произошедшая в 2023 году.
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