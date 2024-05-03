https://1prime.ru/20240503/kiberataka-847892561.html

МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки

МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки - 03.05.2024, ПРАЙМ

МИД Германии вызвал российского дипломата из-за возможной кибератаки

Исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с предполагаемой кибератакой. Об... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T13:43+0300

2024-05-03T13:43+0300

2024-05-03T14:17+0300

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БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел Германии в связи с предполагаемой кибератакой. Об этом сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на представителя ведомства."Он был вызван на 12 часов дня (13.00 мск)", — говорится в материале. Отмечается, что причиной вызова стала предполагаемая российская кибератака, якобы произошедшая в 2023 году.

https://1prime.ru/20240501/rheinmetall--847824665.html

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германия, хакеры, кибератака, россия