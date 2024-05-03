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Россия – лишь предлог: Вашингтон взялся за Китай - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Россия – лишь предлог: Вашингтон взялся за Китай
Россия – лишь предлог: Вашингтон взялся за Китай - 03.05.2024, ПРАЙМ
Россия – лишь предлог: Вашингтон взялся за Китай
В начале мая США ввели ряд санкций против десятков физлиц и организаций, связанных с Россией. Под удар попали два десятка компаний, базирующихся в Китае и... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T08:08+0300
2024-05-03T08:08+0300
мнения аналитиков
санкции против рф
китай
сша
?1714712881
В начале мая США ввели ряд санкций против десятков физлиц и организаций, связанных с Россией. Под удар попали два десятка компаний, базирующихся в Китае и Гонконге. Однако эти санкции в части, направленной на китайские и прочие международные компании ограничены и в большей степени несут предупреждающий характер.Сейчас цель США - запугать китайский бизнес и китайскую финансовую систему, чтобы ограничить сотрудничество с РФ. По этой причине ранее американские власти не исключали возможность введения санкций против банков Китая, а китайские банки заметно ужесточили комплаенс операций, связанных с РФ, что привело к проблемам с расчетами для большей части российских импортеров.Вероятно, давление Америки на китайские предприятия и банки продолжится, что может привести к переводу ряд российско-китайских операций в страны АСЕАН так же, как ранее значимая часть торговли США и КНР была перенаправлена через Вьетнам или Мексику.Ответ Китая зависит от баланса рисков и выгод в контексте китайско-американских отношений, которые только недавно перестали ухудшаться: для Китая, чья экономика зависит от экспорта в страны Запада, отношения с США и ЕС являются критически значимыми, несмотря на состояние стратегической конкуренции. Возможно, Китай введет санкции против третьестепенных американских торговых компаний, но пока даже этот ответ не кажется базовым сценарием.А вот в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа все может оказаться куда интереснее. Он уже объявил, что готов ввести пошлины в 60% на китайский импорт, что фактически обнулит всю китайско-американскую торговлю, объем которой в 2023 достигал $664,45 млрд.Конечно, будут обходные пути в лице ранее названных Мексики и Вьетнама. И демократы, и республиканцы публично обозначают Китай в качестве главной угрозы для США, поэтому любые геополитические поводы, включая сотрудничество с РФ они используют для того, чтобы оказать давление на своего крупнейшего торгового партнера и главного стратегического конкурента в лице Пекина.
китай
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Максим Кузнецов
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Максим Кузнецов
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, санкции против рф, китай, сша
Мнения аналитиков, санкции против РФ, КИТАЙ, США
08:08 03.05.2024
 
Россия – лишь предлог: Вашингтон взялся за Китай

Эксперт Кузнецов: США используют сотрудничество с РФ как повод надавить на Китай

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Председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов
Максим Кузнецов
Председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС)
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В начале мая США ввели ряд санкций против десятков физлиц и организаций, связанных с Россией. Под удар попали два десятка компаний, базирующихся в Китае и Гонконге. Однако эти санкции в части, направленной на китайские и прочие международные компании ограничены и в большей степени несут предупреждающий характер.
Сейчас цель США - запугать китайский бизнес и китайскую финансовую систему, чтобы ограничить сотрудничество с РФ. По этой причине ранее американские власти не исключали возможность введения санкций против банков Китая, а китайские банки заметно ужесточили комплаенс операций, связанных с РФ, что привело к проблемам с расчетами для большей части российских импортеров.
Вероятно, давление Америки на китайские предприятия и банки продолжится, что может привести к переводу ряд российско-китайских операций в страны АСЕАН так же, как ранее значимая часть торговли США и КНР была перенаправлена через Вьетнам или Мексику.
Ответ Китая зависит от баланса рисков и выгод в контексте китайско-американских отношений, которые только недавно перестали ухудшаться: для Китая, чья экономика зависит от экспорта в страны Запада, отношения с США и ЕС являются критически значимыми, несмотря на состояние стратегической конкуренции. Возможно, Китай введет санкции против третьестепенных американских торговых компаний, но пока даже этот ответ не кажется базовым сценарием.
А вот в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа все может оказаться куда интереснее. Он уже объявил, что готов ввести пошлины в 60% на китайский импорт, что фактически обнулит всю китайско-американскую торговлю, объем которой в 2023 достигал $664,45 млрд.
Конечно, будут обходные пути в лице ранее названных Мексики и Вьетнама. И демократы, и республиканцы публично обозначают Китай в качестве главной угрозы для США, поэтому любые геополитические поводы, включая сотрудничество с РФ они используют для того, чтобы оказать давление на своего крупнейшего торгового партнера и главного стратегического конкурента в лице Пекина.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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