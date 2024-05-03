https://1prime.ru/20240503/konflikt-847879923.html

В Венгрии объяснили, почему США не хотят окончания конфликта Москвы и Киева

В Венгрии объяснили, почему США не хотят окончания конфликта Москвы и Киева - 03.05.2024, ПРАЙМ

В Венгрии объяснили, почему США не хотят окончания конфликта Москвы и Киева

Вашингтон ищет выгоду в конфликте между Москвой и Киевом, поэтому мешает его прекращению, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T07:56+0300

2024-05-03T07:56+0300

2024-05-03T07:56+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вашингтон ищет выгоду в конфликте между Москвой и Киевом, поэтому мешает его прекращению, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан. Он также отметил, что данный конфликт идет вразрез с интересами Будапешта и должен быть немедленно прекращен. На вопрос Карлсона, почему вопреки этому госсекретарь США Энтони Блинкен "стремится к Третьей мировой войне", Орбан объяснил, что Вашингтон хочет извлечь выгоду из возникшей ситуации. "Есть некоторые тактические преимущества…, например, вы пытаетесь ослабить Россию, что всегда является приоритетом для США. Вы пытаетесь остановить немецкое и российское энергетическое сотрудничество, что всегда является частью приоритета. Вы ищете экспортные рынки для СПГ, что всегда является приоритетом для США", — сказал он. Советник предупредил, что речь идет о тактических незначительных преимуществах. "Но стратегически… это разрушает Европу как экономическую державу", — пояснил он. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://1prime.ru/20240502/orban-847866017.html

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венгрия, конфликт, россия, сша