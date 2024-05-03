https://1prime.ru/20240503/konflikt-847894654.html

"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине

"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине

Вооруженные силы РФ победили в конфликте на Украине, ВСУ деморализованы, а Запад слаб. Такое мнение выразил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:32+0300

2024-05-03T14:32+0300

2024-05-03T14:42+0300

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ЖЕНЕВА, 3 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ победили в конфликте на Украине, ВСУ деморализованы, а Запад слаб. Такое мнение выразил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер в материале издания.Он отметил, что российская армия постепенно устранила свои недостатки и сумела использовать свои сильные стороны, в том числе превосходство в воздухе, с помощью которого уничтожила две трети производства энергоносителей в Украине. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГуйер добавил, что Россия быстро перешла на военную экономику и сейчас выпускает для СВО оружия больше, чем ей нужно. "Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные", — сказано в материале.Кроме того, журналист констатировал, что хрупкая воля европейцев к сопротивлению и поляризация внутренней политики в США продемонстрировали слабость Запада. Он выразил мнение, что если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, то "Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов". При этом журналист считает Россию "агрессором", но подчеркнул, что "история с победителями".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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