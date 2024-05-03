Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240503/konflikt-847894654.html
"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине
"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине
Вооруженные силы РФ победили в конфликте на Украине, ВСУ деморализованы, а Запад слаб. Такое мнение выразил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:32+0300
2024-05-03T14:42+0300
политика
россия
сво
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg
ЖЕНЕВА, 3 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ победили в конфликте на Украине, ВСУ деморализованы, а Запад слаб. Такое мнение выразил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер в материале издания.Он отметил, что российская армия постепенно устранила свои недостатки и сумела использовать свои сильные стороны, в том числе превосходство в воздухе, с помощью которого уничтожила две трети производства энергоносителей в Украине. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГуйер добавил, что Россия быстро перешла на военную экономику и сейчас выпускает для СВО оружия больше, чем ей нужно. "Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные", — сказано в материале.Кроме того, журналист констатировал, что хрупкая воля европейцев к сопротивлению и поляризация внутренней политики в США продемонстрировали слабость Запада. Он выразил мнение, что если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, то "Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов". При этом журналист считает Россию "агрессором", но подчеркнул, что "история с победителями".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240503/voenprom-847885688.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79208ff7a489b8b5da1bb9fbd6328bef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сво, украина
Политика, РОССИЯ, СВО, УКРАИНА
14:32 03.05.2024 (обновлено: 14:42 03.05.2024)
 
"Слишком слаб". В Швейцарии признали победу России в конфликте на Украине

Главред NZZ Гуйер: Киев деморализован, а Запад слаб для противостояния России

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© fotolia.com / PXW
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 3 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ победили в конфликте на Украине, ВСУ деморализованы, а Запад слаб. Такое мнение выразил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер в материале издания.
Он отметил, что российская армия постепенно устранила свои недостатки и сумела использовать свои сильные стороны, в том числе превосходство в воздухе, с помощью которого уничтожила две трети производства энергоносителей в Украине.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Гуйер добавил, что Россия быстро перешла на военную экономику и сейчас выпускает для СВО оружия больше, чем ей нужно.
"Тем временем российские войска доминируют на поле боя. Украинцы, уступающие численностью и техникой, отступают обессиленные и деморализованные", — сказано в материале.
Кроме того, журналист констатировал, что хрупкая воля европейцев к сопротивлению и поляризация внутренней политики в США продемонстрировали слабость Запада. Он выразил мнение, что если конфликт будет заморожен с линией соприкосновения по Днепру, то "Москва определит судьбу Европы в третий раз после 1815 и 1945 годов". При этом журналист считает Россию "агрессором", но подчеркнул, что "история с победителями".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан
10:46
 
ПолитикаРОССИЯСВОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала