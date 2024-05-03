https://1prime.ru/20240503/kontrakty-847877669.html
KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков
KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков - 03.05.2024, ПРАЙМ
KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ,... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T05:39+0300
2024-05-03T05:39+0300
2024-05-03T05:39+0300
вооружения
kmz
катера
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/84237/83/842378328_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_a2e2b9cad197a6ce4ee851677a1e86a3.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте. "Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко. Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.
https://1prime.ru/20240405/bmp-847097463.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84237/83/842378328_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_ba2a6c6424faf9021bbd54bae61e7a24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
kmz, катера, вооружение
Вооружения, KMZ, катера, вооружение
KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков
KMZ заключил контракты на три млрд рублей на постройку 300 катеров для силовиков
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.
"Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко.
По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте.
"Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко.
Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.
Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley