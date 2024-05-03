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KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков

KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков - 03.05.2024, ПРАЙМ

KMZ заключил контракты на постройку 300 катеров для российских силовиков

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T05:39+0300

2024-05-03T05:39+0300

2024-05-03T05:39+0300

вооружения

kmz

катера

вооружение

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) заключил контракты на строительство в течение ближайших трех лет 300 катеров для силовых структур РФ, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ специализируется на строительстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "Суммарный объем заказов по подписанным контрактам приблизился к 300 единицам на ближайшие три года. Стоимость поставляемых катеров силами КМЗ достигнет 3 миллиардов рублей", - сказал Даниленко. По его словам, подъем судостроения в России отразился и на маломерном флоте. "Это рекордные цифры за последние годы, тем более выпускаемые одним предприятием", - сказал Даниленко. Он напомнил, что только в 2024 году холдинг построит сразу 150 катеров для силовых структур России.

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kmz, катера, вооружение