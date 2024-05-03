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Спецоперация вскрыла "коррупционные риски" в Минобороны Украины, пишет СМИ
Спецоперация вскрыла "коррупционные риски" в Минобороны Украины, пишет СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Спецоперация вскрыла "коррупционные риски" в Минобороны Украины, пишет СМИ
Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, сообщает агентство Bloomberg,... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T23:59+0300
2024-05-03T23:59+0300
2024-05-04T00:01+0300
экономика
коррупция на украине
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на замминистра обороны Украины Юрий Джигир. Bloomberg указывает, что введен "двухэтапный механизм" закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски. По словам Джигира, ведомство также активировало свое участие в программе НАТО, направленной на оказание помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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коррупция на украине
Экономика, коррупция на Украине
Спецоперация вскрыла "коррупционные риски" в Минобороны Украины, пишет СМИ
Bloomberg: спецоперация выявила "коррупционные риски" в Минобороны Украины
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине помогла выявить ряд специфических коррупционных рисков в украинском министерстве обороны, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на замминистра обороны Украины Юрий Джигир.
Bloomberg указывает, что введен "двухэтапный механизм" закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски.
По словам Джигира, ведомство также активировало свое участие в программе НАТО, направленной на оказание помощи странам в продвижении оборонных реформ и выполнении обязательств по борьбе с коррупцией.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
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Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.